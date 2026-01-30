Viernes, 30 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

México asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico

Por: EFE

El Gobierno mexicano se dijo convencido de la Alianza del Pacífico es

El Gobierno mexicano se dijo convencido de la Alianza del Pacífico es "una herramienta estratégica para enfrentar un entorno internacional cada vez más complejo". EFE/M. Guzmán

México asumió la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, desde donde refrendó su intención de impulsar una integración regional más efectiva frente a los principales retos sociales, económicos, comerciales y ambientales que enfrenta América Latina, informaron este viernes las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda.

A través de un comunicado conjunto, el Gobierno federal indicó que durante este periodo buscará encabezar una agenda de trabajo pragmática, enfocada en resultados tangibles y medibles, con el propósito de que los esfuerzos de cooperación entre los países miembros se reflejen en beneficios directos para sus ciudadanos.

La visión, añadieron, busca fortalecer la capacidad de acción y el impacto del mecanismo, bajo su carácter "abierto, flexible y basado en el consenso".

La estrategia mexicana

México también planteó impulsar una redefinición estratégica del relacionamiento externo de la Alianza para fortalecer la cooperación con Estados observadores y socios estratégicos, mediante proyectos de alto valor agregado que articulen capacidades técnicas, financieras e institucionales.

Además, la Presidencia mexicana trabajará para dar mayor "sustancia, coherencia y operatividad" a documentos, hojas de ruta y compromisos ya adoptados, al priorizar su implementación efectiva y dar respuesta a las necesidades actuales de la región y a objetivos compartidos de desarrollo sostenible.

En materia de ampliación, el Gobierno reiteró su compromiso de continuar los trabajos encaminados a la adhesión de Costa Rica como Estado miembro, así como al proceso de incorporación de Singapur como Estado asociado, al considerar que una Alianza "más robusta, diversa y conectada con otras regiones fortalece su capacidad de incidencia global".

Para 2026, México indicó que impulsará una agenda integral con ejes prioritarios en juventudes, inclusión e igualdad de género, medio ambiente, educación y cultura, concebidos como componentes centrales para una integración centrada en las personas y la inclusión.

Innovación financiera 

En el ámbito financiero, priorizará el fortalecimiento de la inclusión e innovación financiera, el impulso de las finanzas sostenibles, la gestión de riesgos climáticos y el financiamiento para inversión productiva y desarrollo industrial, con atención al acceso de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a mercados de capitales y esquemas de financiamiento que favorezcan la resiliencia económica.

En el plano económico-comercial, México señaló que promoverá sectores globales como semiconductores, automotriz y aeroespacial, dispositivos médicos, electromovilidad y tierras raras.

Además de una nueva etapa de atracción de inversiones estratégicas, en particular en infraestructura logística, conectividad digital y fortalecimiento de las pymes mediante la relocalización de encadenamientos productivos para impulsar crecimiento, competitividad y empleo.

El Gobierno mexicano se dijo convencido de la Alianza del Pacífico es "una herramienta estratégica para enfrentar, con respuestas regionales, un entorno internacional cada vez más complejo", y aseguró que buscará una consolidación "más efectiva, acercada a sus sociedades y generadora de oportunidades compartidas".

"La Presidencia mexicana fortalecerá a la Alianza como un espacio de cooperación que, sin perder su vocación económica y comercial, avance hacia una integración más profunda, solidaria y orientada al bienestar y al desarrollo sostenible e incluyente", concluyó. 

TG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones