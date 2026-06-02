El proceso de registro obligatorio de líneas celulares en México avanza a contrarreloj y enfrenta una severa crisis de participación ciudadana. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de las principales empresas de telecomunicaciones para acelerar la vinculación de los números telefónicos con la Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificaciones oficiales, los usuarios mantienen un freno de mano absoluto.

Una reciente encuesta del sector revela que la resistencia de la población no surge por pereza, falta de canales digitales o problemas técnicos en las plataformas de los operadores: la verdadera razón detrás del rechazo masivo radica en una profunda desconfianza ciudadana respecto al manejo, almacenamiento y blindaje de sus datos personale s. Los mexicanos temen que la entrega de su información confidencial facilite fraudes, extorsiones o filtraciones cibernéticas ilegales.

El fantasma del robo de identidad frena el avance del padrón telefónico

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que de las más de 144.5 millones de líneas móviles activas que registran tráfico en el país, apenas 52.3 millones de cuentas se han completado con éxito al cierre del 31 de mayo. Esto significa que aproximadamente 92.6 millones de números telefónicos permanecen en la sombra, un rezago equivalente al 63.8% del mercado nacional.

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Compañías como Telcel, AT&T, Movistar y el operador virtual BAIT operan campañas informativas continuas para mitigar el temor social, pero las encuestas señalan que el usuario promedio percibe el trámite obligatorio como un riesgo directo a su privacidad.

Para la ciudadanía, la idea de enlazar de forma obligatoria un chip telefónico con identificaciones oficiales abre la puerta a que bases de datos vulnerables queden expuestas ante el crimen organizado, incrementando las posibilidades de sufrir suplantación de identidad o campañas agresivas de extorsión telefónica.

¿Por qué los mexicanos reaccionan con tanta suspicacia ante la vinculación con la CURP?

La respuesta se encuentra en los registros históricos del país. Esta no es la primera ocasión en que el Gobierno Federal intenta implementar una base de datos centralizada vinculando líneas móviles con las identidades de la población civil , y los intentos previos terminaron en rotundos fracasos de ciberseguridad.

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El antecedente directo más recordado ocurrió en el año 2009 con la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Aquel proyecto legislativo justificó la recolección masiva de identidades bajo la promesa de erradicar las llamadas de extorsión y los secuestros.

El desenlace, sin embargo, resultó contraproducente: la base de datos completa del RENAUT fue vulnerada y terminó a la venta en el mercado negro de internet por unos cuantos miles de pesos, exponiendo los nombres, domicilios y CURP de millones de ciudadanos . El escándalo forzó al Congreso a derogar la ley en 2011.

Años más tarde, el intento por revivir el proyecto mediante el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2021 también naufragó tras ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que exigía la entrega obligatoria de datos biométricos (como huellas dactilares y el iris del ojo), violando los derechos humanos a la privacidad.

En este escenario de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha aclarado que la normativa actual no exige datos biométricos y que el gobierno no controlará las bases informáticas de las empresas privadas. A pesar de estas aclaraciones institucionales, la memoria histórica de las filtraciones del pasado sigue pesando mucho más en la mente del consumidor que las promesas de seguridad actuales.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica antes de la fecha límite?

Si no completas el registro de tu número móvil con tu CURP antes del plazo establecido, la compañía telefónica procederá a suspender los servicios de tu línea de forma parcial o total . El dispositivo perderá el acceso a la red de datos móviles para navegar por internet, no podrá enviar mensajes SMS y se inhabilitarán las llamadas salientes y entrantes, manteniendo únicamente acceso libre para marcar al número de emergencias 911.

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¿El Gobierno de México puede ver mis mensajes o fotos tras registrar el chip?

No. Las autoridades mexicanas y la Agencia de Transformación Digital aclararon que el proceso de registro no concede facultades para intervenir las telecomunicaciones privadas de los ciudadanos ni vulnera el secreto de las comunicaciones . La vinculación de la CURP solo asocia la propiedad legal del número telefónico y la información recopilada únicamente podrá ser requerida por la Fiscalía mediante una orden judicial en investigaciones de delitos específicos.

¿Cómo puedo registrar mi CURP en Telcel, AT&T o Movistar de forma segura?

El registro se realiza sin costo a través de los portales web oficiales o las aplicaciones móviles de cada operador telefónico mediante la sección dedicada "Vincula tu línea". El sistema solicita ingresar el número telefónico, un código dinámico enviado por mensaje de texto para comprobar la autenticidad, el nombre completo del titular y la clave CURP. Ninguna compañía operadora está autorizada para solicitar contraseñas bancarias, datos biométricos ni cobros por realizar este trámite.

JM