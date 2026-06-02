Con motivo del Mundial 2026, en el que del que México será una de las sedes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México invirtió millones de pesos para su remodelación , pues será la conexión principal entre los fanáticos del fútbol que llegarán a nuestro país.

El Director Corporativo de Construcción Lado Aire y edificios Auxiliares del Aeropuerto Internacional de la CDMX, Juan Manuel Muñoz, aseguró que “toda la remodelación ronda alrededor de 10 mil millones de pesos, no sólo son trabajos cambios de vistas o estética, también es equipamiento tecnológico, filtros en migración, sistemas de cámaras, drenaje, cárcamos, mucho más, es también mejoramiento de la infraestructura”.

En comparación, para la remodelación del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, se invirtieron alrededor de 5 mil millones de pesos, y en el AICM la inversión fue de más de 10 mil millones de pesos, es decir, más del doble. Este tuvo como fecha límite de entrega el domingo 31 de mayo, poniendo fin a las obras de remodelación.

Remodelaciones de infraestructura y equipo en el AICM

Usuarios de redes sociales manifestaron inconformidad ya que las obras iniciaron el año pasado, y han generado molestias entre los usuarios, exponiendo desperfectos como goteras, fugas, entre otras cosas. No obstante, se asegura que con los trabajos de remodelación han sido corregidas eventualmente.

Asimismo, hubo quejas sobre las áreas intransitables por excavaciones, sin embargo, Muñoz explicó que se debía al cambio de tuberías, pero asegura que estas ya están abiertas al público con la conclusión de las obras de mantenimiento y remodelaciones.

Los ciudadanos han expresado su preocupación ante las posibles inundaciones, ya que el Mundial será celebrado durante los meses de junio y julio, de los meses con clima especialmente lluvioso. No obstante, esta fue una de las prioridades y el problema está prácticamente solucionado.

En cuanto al equipo, se instalaron equipos que ayudarán a reducir el tiempo de espera en migración de una hora a aproximadamente 10 minutos; equipos de revisión de equipaje; más de 3 mil cámaras de vigilancia con soporte de Inteligencia Artificial, entre otras mejoras.

Remodelaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

En cuanto a Monterrey, Nuevo León, los trabajos de remodelación también se encuentran en su fase final, con más de 8 mil millones de pesos invertidos, con el objetivo de ampliar su capacidad, la cual aumentó en un 50%.

Asimismo, se implementó nueva tecnología, al igual que en el AICM, para agilizar la revisión de equipaje y el proceso de migración. Se instalaron puertas automáticas que escanean los pases de abordar, filtros de escaneo de pasaportes biométricos, y una nueva estación de la Línea 6 del Metro de Monterrey que llega al aeropuerto.

Estas mejoras preparan a los aeropuertos para la llegada de millones de visitantes que vienen a los partidos de la Copa del Mundo 2026.

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AL