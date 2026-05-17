Si tu celular amaneciera mañana sin señal, ¿qué harías? La nueva ley en México exige vincular tu número a tu CURP antes del 30 de junio de 2026. Si valoras tu privacidad pero necesitas estar comunicado, esto es exactamente lo que debes saber para no perder tu línea.

Esta polémica medida, impulsada fuertemente por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tiene un objetivo claro: frenar delitos de alto impacto como la extorsión y el fraude telefónico. Al eliminar el anonimato de las tarjetas SIM, las autoridades pretenden rastrear con mayor agilidad a quienes usan líneas móviles para actividades ilícitas en el país.

Sin embargo, la obligación de entregar la Clave Única de Registro de Población (CURP) ha generado una profunda incertidumbre entre la población. Muchos usuarios se preguntan diariamente si existe alguna alternativa legal para mantener su privacidad intacta, sin tener que enfrentarse a la pesadilla de quedarse totalmente incomunicados en pleno 2026.

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¿Qué pasa exactamente con mi servicio si me niego a realizar el registro de mi línea?

La respuesta directa de las autoridades federales es contundente y no deja lugar a dudas: no hay excepciones para nadie. Abán Román, director general de Planeación de la CRT, confirmó reciente que no existe ninguna vía legal para conservar una línea activa sin asociarla a una persona física o moral.

Si decides ignorar este trámite por completo, a partir del primer minuto del 1 de julio de 2026 tu servicio será suspendido de forma inmediata. Las grandes operadoras del país, como Telcel, AT&T, Bait y Movistar, tienen la instrucción estricta e irrevocable de inhabilitar cualquier número que no cuente con el registro completo.

Esta severa suspensión significa que no podrás realizar llamadas salientes, enviar mensajes SMS tradicionales ni utilizar tus datos móviles para navegar. Tu dispositivo inteligente quedará prácticamente inservible para la comunicación diaria, limitándose de manera exclusiva a recibir la alerta sísmica y a contactar a números de emergencia como el 911.

¿Quién, cómo y dónde hacer la vinculación de forma segura?

Todos los usuarios con línea activa deben cumplir con esta normativa del Diario Oficial de la Federación (DOF). Para facilitar el proceso gratuito, las compañías habilitaron portales web donde solo necesitas ingresar tu número, una foto de tu identificación oficial (INE o pasaporte) y tu CURP certificada para validar tu identidad.

Si prefieres la atención presencial y no confías en los medios digitales, puedes acudir directamente a los centros de atención a clientes de tu operadora. Allí, los asesores capacitados te guiarán paso a paso, asegurando que tu información quede correctamente vinculada a la base de datos antes de que expire la fecha límite.

Tips rápidos y esenciales para proteger tu línea y tus datos personales durante el trámite

Aunque la vinculación es un mandato obligatorio, es fundamental que tomes precauciones adicionales para proteger tu valiosa información personal. Aquí tienes los mejores tips: verifica tu CURP en RENAPO, usa solo canales oficiales de tu operadora y nunca compartas códigos o NIPs que lleguen por SMS a terceros durante tu registro.

Es sumamente importante destacar que el gobierno federal no tendrá un acceso directo ni irrestricto a este gigantesco padrón de usuarios. La sensible base de datos será resguardada celosamente por las propias empresas de telecomunicaciones, cumpliendo a cabalidad con las estrictas leyes de protección de datos personales vigentes en la república.

En conclusión, negarse a vincular el celular con la CURP resultará inevitablemente en la pérdida total de tu servicio. A escasos meses del límite, solo 48 millones de líneas se han registrado; evalúa sabiamente tus opciones, protege tus datos y asegura tu conectividad antes de quedarte sin señal este verano.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

BB

*Referencias APA:* Becerra, J. (13 de mayo de 2026). Se han vinculado 48 millones de celulares a la CURP. *La Jornada*. | Ira, C. (11 de abril de 2026). ¿Qué ocurre con mi línea si no acepto vincular celular con el CURP? *La Verdad Noticias*. | Milenio. (14 de mayo de 2026). *No vincular tu celular con la CURP 2026: Esto pasará*. | Pérez Gutiérrez, G. (19 de enero de 2026). ¿Confundido? Esto debe saber de proceso para vincular celular con CURP biométrica. *Norte Digital*.