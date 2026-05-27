SAT habilitará oficinas móviles SIN cita en todo México; esto debes saber

A partir de este miércoles 27 y hasta el 29 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), llevará su oficina móvil a diversas entidades federativas para dar atención a contribuyentes. Lo anterior, con el propósito de acercar los servicios del órgano fiscal a pobladores de diversas comunidades rurales y alejadas de las principales ciudades.

En los últimos días de mayo, el programa de oficina móvil llegará a Michoacán, Puebla, Baja California Sur, Hidalgo, Sinaloa, Estado de México, Oaxaca, Sonora, Colima, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos y Jalisco.

Se podrán realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de la firma electrónica y la emisión de la Constancia de Situación Fiscal y orientación fiscal.

No se requería previa cita y se podrá acudir en un horario de 9 a 17 horas el miércoles y jueves, y de 9 a 15 horas el viernes 29 de mayo.

El SAT informó que lo anterior es en colaboración con las autoridades federales y locales para lograr atender de manera presencial y dar servicios a contribuyentes de poblaciones rurales.

Estos serán los estados donde estarán presentes las oficinas móviles del SAT

En Michoacán el SAT estará presente como parte de las Ferias de Bienestar y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde habrá dos oficinas: una se instalará el 27 de mayo en el municipio de Cojumatlán de Régules, ubicado en la Unidad Deportiva de la Constitución, San Miguel, 59140. La segunda estará, el 28 de mayo, en Angamacutiro de la Unión, en el Campo Deportivo Angamacutiro- Centro, 58550.

Puebla

Del 29 al 31 de mayo, a las personas que asistan a la Feria de Afores Puebla 2026, la cual se realizará en Calle 16 de Septiembre, s/n Centro Histórico de Puebla.

Baja California Sur

Dentro de las actividades que realiza el Servicio Nacional de Empleo, el SAT instalará un punto de atención en el municipio de Comondú, que estará en funciones el 28 y 29 de mayo, en Carretera transpeninsular km 212.5 Col. Vargas.

Hidalgo

A fin de participar en las Rutas de la Transformación, que se llevará a cabo en el municipio de Ajacuba, la autoridad fiscal llevará a este sitio una oficina itinerante, el próximo 28 de mayo, para atender a las personas que asistan al evento.

Sinaloa

Del 27 al 28 de mayo, se realizará Escala Mx, Incubadora de Negocios, en el municipio de Escuinapa, donde el SAT apoyará con la instalación de una Oficina Móvil en Gabriel Leyva Solano 42, Col. Centro, a fin de ofrecer servicios a los participantes que lo requieran.

Estado de México

En el Ayuntamiento del municipio de San Salvador Atenco, se instalará el 29 de mayo, un módulo que recibirá a la comunidad en Calle 27 de Septiembre, Número 103, Col. Centro.

Oaxaca

Estarán en el municipio de Tlacolula de Matamoros una Oficina Móvil para atender a la población de esta localidad. El módulo dará servicio el 29 de mayo y estará ubicado en Avenida 2 de abril Número 34A, Primera.

Sonora

El SAT llegará el 29 de mayo con la instalación de un punto de atención en el ejido Mi Patria, a través del cual dará servicios fiscales a la comunidad de esta región.

Colima

Como parte de las acciones de la Feria de Paz que se realizará en el municipio de Manzanillo, brindará servicios, a través de una oficina itinerante, que estará en funciones el 28 de mayo, en Cancha Techada de usos múltiples, Callejón Aldama, Col. Libertad, Centro.

Chihuahua

El SAT participará en el programa Sistema de Apertura Rápida de Empresas, mediante una Oficina Móvil, la cual se establecerá el 29 de mayo en Avenida Independencia, Número 14, Zona Centro, Chihuahua.

Tamaulipas

El 27 de mayo se instalará un centro de atención en la Oficina Fiscal de Altamira en Calle Quintero y Morelos, Sin número, Zona Centro, Altamira. El mismo día, habrá un módulo de atención en la Jornada de Empleo de Dependencias Gubernamentales en Seguridad, ubicado en Libramiento oriente S/N Col. Azteca, 2do Piso, Reynosa.

Guanajuato

La autoridad fiscal llevará el 27 de mayo una oficina itinerante para atender a la comunidad del municipio de San Diego de la Unión; estará ubicada en la Plaza Principal número 1, Zona Centro. También, el 28 de mayo habrá un módulo del SAT en la Feria de Paz que se realizará en Celaya, en Col. Jardín Centro.

Quintana Roo

Al Ayuntamiento del municipio de Isla Mujeres, llegará Oficina Móvil para atender la población de esta localidad el 27 de mayo, en Av. Isla Contoy, No. 1222, Col. La Gloria. En tanto, el 28 de mayo el módulo estará en Puerto Morelos, ubicado en Av. Joaquín Zetina Gasca con calle Cedro, SMZ 17 MZ 10 LT 15-02 local C, Plaza Oasis.

Nuevo León

El 28 de mayo, la oficina itinerante estará en el Ayuntamiento del municipio de Sabinas Hidalgo, para ofrecer atención en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ubicada en Calle Ignacio de Maya Número 120, Zona Centro.

Morelos

El Ayuntamiento del municipio de Xochitepec será sede la Oficina Móvil del SAT, la cual ofrecerá servicios a la población el 27 y 28 de mayo. Los habitantes podrán encontrar este módulo en Plaza Colón S/N Col. Centro.

Jalisco

Dentro de las actividades de la Feria de Paz que se realizará en el municipio de Tlaquepaque, se instalará un módulo de atención a la población el 29 de mayo, el cual se ubicará en Parque del Laberinto Calle Daniel Travieso Guzmán, Col. Francisco Silva Romero, San Pedro Tlaquepaque.

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AO