Todos conocemos el martes 2x1 en Cinépolis, el día que muchos esperan disfrutar de la sala de cine con su pareja o amigos y lo mejor cuidando la cartera. ¿Imagínate tener 2x1 durante todo el mes? Parece ficción, ¿no? Pero esto puede ser posible con el 2x1 de Cinépolis para el mes de cumpleaños. Si cumples años en junio, ¿qué esperas? Aquí te decimos cómo conseguir esta gran promoción que por nada del mundo te puedes perder.

El 2x1 por cumpleaños en Cinépolis es válido en la compra de palomitas jumbo de mantequilla (si cambias sabor, aumenta costo), refrescos grandes y entrada del cine.

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¿Cómo conseguir el 2x1 en Cinépolis por mes de cumpleaños?

El primer requisito que debes cumplir para ser acreedor a esta promoción es darte de alta en el Club Cinépolis. En el momento de hacer tu cuenta en esta app se te solicita tu cumpleaños, por lo que no hay necesidad de volverlo a registrar para poder tener este beneficio en todo el mes de tu cumpleaños.

Como en toda promoción, es importante leer las letras chiquitas. Antes de conseguir tu 2x1 en Cinépolis por mes de cumpleaños, debes saber que este beneficio lo puedes usar solo una vez al día. La promoción puede ser válida en dulcería o a través de la aplicación Cinépolis Go.

Estrenos Cinépolis junio 2026

No te pierdas los estrenos de junio de 2026 en Cinépolis; este mes la cadena de cines ofrece diversión para chicos y grandes con variedad de títulos y secuelas que no puedes perderte; estos son los estrenos:

Scary Movie 6

Estreno:

La sexta entrega de la saga de parodias de terror traerá de regreso a los inolvidables personajes: Cindy, Brenda, Shorty y Ray. Como en todas las cintas anteriores que transforman películas de horror en comedia, esta película se burlará de películas de terror como: Scream, M3GAN, Smile, Get Out, etc.

Masters of the Universe

Estreno:

Se trata de la adaptación de la caricatura de He-Man. La trama sigue la lucha del protagonista por defender Eternia del villano Skeletor.

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El día de la revelación

Estreno:

Película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg. La trama abordará un evento mundial relacionado con revelaciones trascendentales que alteran la percepción de la humanidad.

Toy Story 5

Estreno:

En esta quinta entrega de una de las franquicias que ha marcado a generaciones, se verá como Woody, Buzz y el resto de los juguetes se enfrentan a la tecnología moderna para evitar que los niños se olviden de juar con ellos.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Estreno: 26 de junio de 2026

Basada en el cómic de Tom King, Supergirl acompañará a una joven alienígena que busca vengar la muerte de su padre, enfrentándose juntas a peligros por toda la galaxia.

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