En audiencia una celebrada este jueves 21 de mayo del 2026, el pugilista profesional Omar Chávez Carrasco, hijo del excampeón mundial de box en tres distintas divisiones Julio César Chávez, fue puesto en libertad por un juez de control luego de haber permanecido un día en prisión acusado de los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones.

¿Por qué liberaron al hijo de Julio César Chávez?

En audiencia inicial desarrollada hoy, el juez resolvió vincular a proceso a Omar Cháve z por los delitos de agresiones presuntamente cometidos en perjuicio de su pareja sentimental.

Ain embargo, la defensa del boxeador se acogió a la salida alterna de suspensión condicional, otorgándole así condiciones para que lleve todo el proceso en libertad.

Debido a este motivo legal, el juez resolvió que Omar Chávez puede llevar el juicio en libertad; sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que el proceso legal en su contra finalizó.

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¿Qué se sabe de la detención del hijo de Julio César Chávez?

La mañana de ayer miércoles 20 de mayo del 2026, Omar Chávez Carrasco fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, en acatamiento a una orden de retención por no atender las solicitudes de presentación.

Se conoció ese día que el boxeador fue ingresado al centro penitenciario de Culiacán luego de ser detenido por la Policía Estatal Preventiva , en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado.

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Según el Registro Nacional de Detenciones, el hijo de la leyenda boxística fue detenido por la mañana por la carretera Culiacán-Navolato, sin que se dieran mayores detalles de dicha acción de la autoridad.

De acuerdo al informativo, se describe a Omar Alfonso como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada, ojos cafés y viste camisa de manga larga, con botones en color azul y pantalón de mezclilla y tenis color negro.

JM