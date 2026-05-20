El boxeo mexicano volvió a colocarse en el centro de la atención luego de que Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, fuera detenido este miércoles en Culiacán, Sinaloa.

El pugilista profesional fue ingresado al centro penitenciario de la capital sinaloense tras ser asegurado por elementos de la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Omar Chávez fue interceptado por la mañana sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, ubicada en la zona poniente de Culiacán. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las causas de su detención.

En el parte informativo difundido por las autoridades, el boxeador fue descrito como una persona de sexo masculino de aproximadamente un metro con 80 centímetros de estatura, tez morena clara, complexión delgada, cabello corto color castaño y ojos cafés.

Asimismo, se detalló que al momento de su arresto vestía una camisa azul de manga larga con botones, pantalón de mezclilla y tenis negros.

MF