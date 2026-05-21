Omar Chávez, hijo del legendario Julio César Chávez, fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en Culiacán, Sinaloa.

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La razón por la que detuvieron a Omar Chávez

El pugilista enfrenta graves acusaciones por violencia familiar y lesiones en contra de su pareja sentimental. La noticia de su ingreso a prisión ha generado un fuerte impacto mediático, recordando los recientes problemas legales que también ha enfrentado su familia en los últimos años.

La captura oficial del deportista se registró exactamente a las 8:53 de la mañana del miércoles 20 de mayo de 2026. Curiosamente, el arresto no ocurrió mediante un operativo sorpresivo en la vía pública, sino en el momento en que el boxeador acudió por su propio pie a la sede del sistema de justicia penal acusatorio y oral, ubicada en la sindicatura de Aguaruto. Las autoridades procesales actuaron de inmediato para asegurar al imputado antes de que pudiera abandonar el recinto judicial.

¿Por qué Omar Chávez se entregó voluntariamente?

La autoridad judicial a cargo del caso determinó dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada debido a un grave error legal del acusado. "El businessman" había ignorado de manera sistemática múltiples citatorios previos emitidos por el juez de control. Esta constante renuencia a comparecer fue interpretada por el magistrado como un riesgo inminente de evasión de la justicia, ordenando su reclusión inmediata para garantizar el desarrollo del proceso.

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Omar Chávez por violencia familiar?

De acuerdo con lo estipulado en el Código Penal del Estado de Sinaloa, el delito de violencia familiar contempla sanciones bastante severas para los agresores. Si el boxeador es declarado culpable durante su juicio, podría enfrentar una pena que va desde uno hasta seis años de prisión, dependiendo de la gravedad de las lesiones físicas y psicológicas que logre comprobar la parte acusadora.

Además de la privación de la libertad, la legislación sinaloense establece que el sentenciado perdería derechos civiles fundamentales, como el derecho a la pensión alimenticia. También se le impondría, de manera obligatoria, una medida de seguridad consistente en tratamiento psicológico especializado para erradicar conductas violentas desde la raíz, independientemente de las sanciones adicionales que correspondan por el delito de lesiones.

La situación jurídica definitiva de Chávez se resolverá el próximo lunes 25 de mayo de 2026, fecha clave en la que se reanudará su audiencia inicial y el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos imputados.

Cabe destacar que existe la posibilidad legal de que logre un acuerdo reparatorio económico por los daños ocasionados a la víctima, lo que le permitiría enfrentar el resto de su proceso penal en total libertad, siempre y cuando el juez de control apruebe dicha salida alterna.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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