La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró " la confianza que hay en México " para realizar inversiones luego de que se diera a conocer la millonaria colocación de Mercado Libre en el país por 4 mil 600 millones de dólares. Además, compartió que la inflación, que reportó una baja en mayo, es otro indicador del buen momento económico de la nación .

Desde Palacio Nacional, durante " La Mañanera ", Sheinbaum aseguró que hay certeza en inversiones y habrá más. " Si no hubiera confianza en México, el peso no estaría como está ".

"Por cierto, una buena noticia: ayer bajó la inflación; estamos abajo de 4 % ; es por el resultado del trabajo permanente que hemos estado haciendo", dijo la Mandataria, al tiempo que destacó el funcionamiento en la economía mexicana del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, renovado en recientes fechas.

Sheinbaum celebra inversión en México y la deflación de mayo de 2026. SUN / D. Simón Sánchez

"Entonces, es parte de la confianza que hay en México, [...] y va a haber más inversión. Como lo dije, este segundo semestre que viene va a ser muy bueno para el país", agregó Sheinbaum.

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Exaltan resultados del Plan México

Por su parte, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, afirmó que con el Plan México se va "en tiempo y forma", además de que el Gobierno tiene "un ritmo de inversiones extranjeras directas muy elevado".

Secretario de Economía, Marcelo Ebrard. EFE / S. Gutiérrez

Al señalar "una condición mucho más favorable para nuestro país", el secretario de Economía mencionó que la inflación está a la baja y las exportaciones van al alza.

"Se esperaba un impacto mayor de aranceles y otras medidas, y gracias a las medidas que el Plan México previó, hay un proceso de ajuste favorable para nuestro país", dijo.

Señaló que la próxima semana se realizará una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos para avanzar en la negociación del T-MEC. "Tenemos todos los argumentos, estamos preparados", dijo.

La inversión de Mercado Libre

Mercado Libre, la plataforma financiera y de comercio electrónico a nivel global, anunció este miércoles una inversión de 4 mil 600 millones de dólares en México para 2026 , la mayor cifra anual que ha destinado al país, informó Ebrard.

"Es de un monto de 4 mil 600 millones de dólares. Probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo", señaló Ebrard durante la presentación del proyecto desde Palacio Nacional.

Ebrard explicó que la inversión forma parte del seguimiento que realiza el Gobierno de México a los proyectos estratégicos impulsados por la Presidenta y destacó que tendrá impacto en 19 entidades federativas.

Según Ebrard, los recursos estarán dirigidos a los siguientes rubros:

La expansión de infraestructura.

El fortalecimiento de sistemas tecnológicos.

La digitalización de pagos y servicios financieros de la empresa.

"Van a crear 8 mil nuevos empleos. Esta es nueva inversión y se va a llevar a cabo en 2026", afirmó.

Director general de Mercado Pago en México, Pedro Rivas Butche. EFE / S. Gutiérrez

Los datos más actuales sobre la inflación

El Inegi informó que el pasado mes de mayo la inflación presentó una desaceleración, colocándose por debajo del nivel de 4 %, luego de tres meses al hilo por arriba de ese registro, con lo que se situó en el rango alto de variabilidad del Banco de México (Banxico) por primera vez desde enero, al quedar en 3.94 % anual.

El resultado anual de 3.94 % se dio gracias a la disminución mensual de la parte no subyacente con una mejoría en los precios energéticos, al darse una caída de 2.98 % por los subsidios a la electricidad, así como por un respiro en los productos agropecuarios, que bajaron 1.64 por ciento .

Lo anterior se notó con el jitomate, al dejar de aparecer entre los 10 productos y servicios con las mayores alzas mensuales, pasando de ofrecerse en más de 60 pesos a 48.89 pesos por kilo.

Se explica, en parte, por las acciones emprendidas por el Gobierno de México, con la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Según el Inegi, en mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.21 % respecto al mes anterior y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28 % y la anual en 4.42 por ciento.

Con información de SUN.

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