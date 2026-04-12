Calendario de pago de la Jóvenes Escribiendo el Futuro de abril (COMPLETO)

A partir de este 13 de abril comenzará la dispersión de pagos correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF).

Los recursos serán depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios, quienes forman parte de este programa enfocado en apoyar la permanencia escolar de estudiantes de nivel superior en instituciones públicas, como licenciatura y técnico superior universitario.

Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo de cinco mil 800 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar. En esta ocasión, las y los beneficiarios recibirán el pago correspondiente a los periodos acumulados, de acuerdo con la programación establecida por las autoridades.

Calendario de pagos por letra en abril del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro

La entrega de los apoyos se realizará de forma escalonada, conforme a la primera letra del apellido del titular de la tarjeta, iniciando el 13 y concluyendo el 24 de abril.

Calendario oficial de pagos:

Lunes 13 de abril: A y B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E y F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K y L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y y Z

Las autoridades recuerdan que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta y pueden utilizarse en cualquier momento.

Recomendaciones para el uso de la tarjeta

Se sugiere aprovechar las funciones de la tarjeta del Banco del Bienestar para evitar filas y manejar el dinero de forma más segura:

Retirar efectivo en cajeros automáticos del banco

Realizar pagos de servicios directamente con la tarjeta

Hacer compras en establecimientos con terminal bancaria

Retirar dinero en tiendas de autoservicio o en otros bancos (puede aplicar comisión)

Utilizarla para compras en supermercados

Consultar saldo y movimientos a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, disponible para iPhone y Android

Medidas de seguridad

Para proteger los recursos, se recomienda cambiar el NIP de la tarjeta cada seis meses. Este trámite puede realizarse directamente en cajeros automáticos o en ventanillas del Banco del Bienestar, presentando identificación oficial, copia del contrato y la tarjeta.

Finalmente, se recuerda que este programa otorga apoyos durante 10 de los 12 meses del año, ya que en julio y agosto no se realizan depósitos debido al periodo vacacional.

EE