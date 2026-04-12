Calendario de pago de la Jóvenes Escribiendo el Futuro de abril (COMPLETO)

A partir de este 13 de abril comenzará la dispersión de pagos correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF).Los recursos serán depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios, quienes forman parte de este programa enfocado en apoyar la permanencia escolar de estudiantes de nivel superior en instituciones públicas, como licenciatura y técnico superior universitario. Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo de cinco mil 800 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar. En esta ocasión, las y los beneficiarios recibirán el pago correspondiente a los periodos acumulados, de acuerdo con la programación establecida por las autoridades.La entrega de los apoyos se realizará de forma escalonada, conforme a la primera letra del apellido del titular de la tarjeta, iniciando el 13 y concluyendo el 24 de abril.Calendario oficial de pagos:Las autoridades recuerdan que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta y pueden utilizarse en cualquier momento.Se sugiere aprovechar las funciones de la tarjeta del Banco del Bienestar para evitar filas y manejar el dinero de forma más segura: Consultar saldo y movimientos a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, disponible para iPhone y Android Para proteger los recursos, se recomienda cambiar el NIP de la tarjeta cada seis meses. Este trámite puede realizarse directamente en cajeros automáticos o en ventanillas del Banco del Bienestar, presentando identificación oficial, copia del contrato y la tarjeta.Finalmente, se recuerda que este programa otorga apoyos durante 10 de los 12 meses del año, ya que en julio y agosto no se realizan depósitos debido al periodo vacacional. EE