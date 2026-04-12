Inapam: Qué hacer para recibir pagos si tienes la credencial de adulto mayor

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no entrega de forma directa dinero ni pensiones a sus beneficiarios; sin embargo, como parte de su compromiso por promover el bienestar de las personas adultas mayores en México, ofrece la oportunidad de integrarse a un programa que permite acceder a pagos fijos.

Se trata del programa de Vinculación Productiva, con el cual las personas adultas mayores pueden reintegrarse a la vida laboral y obtener mayores ingresos. Los beneficiarios también tienen derecho a las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), como aguinaldo y vacaciones. Las contrataciones pueden ser por hora, jornada o por proyecto.

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¿Cómo unirse al programa de Vinculación Productiva del Inapam?

El registro para el programa de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza en los módulos oficiales del Inapam, donde se deben entregar algunos documentos y llenar una solicitud de inclusión social.

Luego de este proceso, se realiza una entrevista con un promotor, quien evalúa habilidades y experiencia laboral. Posteriormente, se presentan las vacantes disponibles y, si alguna es del interés del solicitante, se agenda una entrevista con la empresa contratante.

Los requisitos generales son contar con la credencial del Inapam y cumplir con los requisitos que solicite la empresa, la cual podría llegar a requerir documentos adicionales.

En resumen, el proceso es así:

Se llena la solicitud de inclusión social Se desarrolla la entrevista con el promotor de Vinculación Productiva Se selecciona la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea del interés de la persona adulta mayor Se asiste a la entrevista con la empresa correspondiente

Recuerda que, para realizar el trámite, es necesario acudir presencialmente a los módulos de Vinculación Productiva del Inapam, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Puedes consultar los módulos disponibles en la sección “Acciones y Programas” del sitio web del Inapam .

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Cabe señalar que el salario de los participantes del programa varía de acuerdo con el tipo de actividad que desempeñen y la cantidad de horas trabajadas.

Con este programa, el Inapam pretende fomentar la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad. Además, con la credencial del instituto, se tiene acceso a múltiples descuentos en comercios, los cuales pueden consultarse en el Directorio de Beneficios con credencial vigente.

Asimismo, la credencial del Inapam acredita la identidad de la persona, por lo que resulta útil para acceder a programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar.

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MB

