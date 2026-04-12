Primer Simulacro Nacional: fecha, hora y qué se sabe sobre la activación de la alerta sísmica

Con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención en México, la Coordinación Nacional de Protección Civil alista la realización del primer Simulacro Nacional, uno de los dos ejercicios de este tipo que se tienen contemplados para este año. En este escenario, aquí te decimos cuándo es este primer simulacro, a qué hora será y qué se sabe de la activación de la alerta sísmica.

Desde el pasado 16 de febrero, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, anunció ambos ejercicios para este año y recordó que la preparación y la participación activa son fundamentales para salvaguardar la vida en este tipo de escenarios.

Estos ejercicios también buscan fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir a fortalecer las capacidades de reacción ante una eventual emergencia o desastre en el país.

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¿Cuándo y a qué hora será el primer simulacro nacional?

El primer simulacro nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo, una fecha que coincide con la conmemoración del 40 Aniversario de la Conformación del Sistema Nacional de Protección Civil.

En cuanto a la hora del simulacro, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se prevé el comienzo del ejercicio para las 11:00 horas.

¿Sonará la alerta sísmica en los celulares?

Hasta ahora, la Coordinación Nacional de Protección Civil no ha detallado si sonarán las alertas de los celulares; sin embargo, es importante mencionar que en el último ejercicio de simulacro regional en la Ciudad de México y el Edomex, sí se activaron las alertas de los dispositivos.

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Para este nuevo ejercicio de Protección Civil se espera que suene el alertamiento por telefonía celular, así como los altavoces instalados en los distintos estados del país.

¿Cuándo será el segundo simulacro nacional en México?

El segundo simulacro nacional en México está previsto para el sábado 19 de septiembre, una fecha "muy relevante", de acuerdo a la titular de Protección Civil, ya que es la primera vez que se realiza un simulacro en día sábado.

Que se realice en este día, dice Laura Velázquez Alzúa, "nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante".

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MB