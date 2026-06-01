Tras la sorpresiva tormenta que azotó ayer domingo 31 de mayo al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), miles de tapatíos se preguntan si deben salir con paraguas este lunes 1 de junio. La respuesta es afirmativa: las condiciones atmosféricas indican que las precipitaciones continuarán hoy .

¿A qué hora lloverá hoy en la ciudad?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó a través de sus canales oficiales que la inestabilidad climática y la entrada de humedad seguirán afectando durante las próximas horas a la región occidente del país.

Según los reportes recientes, existe hasta un 65% de probabilidad de que las lluvias regresen a la capital jalisciense, concentrándose principalmente durante la tarde y noche de este lunes .

Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que alcanzarían velocidades de hasta 33 kilómetros por hora en distintas zonas.

Ante este panorama, las autoridades locales han pedido a la población mantenerse alerta, especialmente en aquellas colonias históricamente vulnerables a sufrir encharcamientos severos e inundaciones repentinas en las principales vías públicas.

El pronóstico detallado para este lunes

Para este inicio de semana, el termómetro en el Área Metropolitana de Guadalajara registrará temperaturas contrastantes que mantendrán un ambiente bochornoso antes de las lluvias.

Durante el punto más caluroso de este lunes, poco después del mediodía, se espera que la temperatura máxima alcance los 31 grados Celsius , generando una sensación térmica ligeramente mayor.

Hacia la noche y la madrugada del martes, el clima refrescará de manera considerable gracias a las precipitaciones , llegando a una mínima de 18 grados Celsius.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que la nubosidad será variable a lo largo de la jornada, comenzando con cielos parcialmente soleados que se irán cubriendo.

Además, los índices de radiación ultravioleta serán altos al mediodía, alcanzando un nivel de hasta 14, por lo que se sugiere usar protección solar.

Este patrón meteorológico de mañanas cálidas y tardes lluviosas es típico de la transición hacia el temporal oficial que se vive cada año en Jalisco.

Recomendaciones ante el inicio del temporal

Expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara señalan que junio marca históricamente el aumento definitivo de la humedad y las tormentas .

Por ello, resulta fundamental que los ciudadanos revisen las condiciones de sus vehículos y eviten transitar por los pasos a desnivel durante los momentos de tormenta.

El transporte público también podría experimentar retrasos si las precipitaciones de hoy logran igualar la intensidad de las lluvias registradas durante el domingo 31 de mayo.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y evitar difundir rumores sobre el clima en redes sociales.

Preparar un impermeable, salir de casa con tiempo de anticipación y extremar precauciones al volante serán las mejores herramientas para enfrentar este lunes lluvioso.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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