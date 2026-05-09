Para entender el qué y el cuándo de esta hermosa festividad, debemos viajar en el tiempo hasta el año 1922. En aquel entonces, México hizo historia al convertirse en el primer país de toda Latinoamérica en institucionalizar el Día de las Madres, una celebración que hoy nos llena de profundo orgullo y alegría desbordante.

El que está detrás de esta brillante iniciativa fue Rafael Alducin, un visionario periodista y fundador del reconocido diario Excélsior. Con gran entusiasmo, él lanzó una ambiciosa convocatoria nacional en las páginas de su periódico para que los propios mexicanos eligieran una fecha especial dedicada exclusivamente a honrar a las madres de nuestro país.

La respuesta de la sociedad civil fue absolutamente abrumadora y llena de un entusiasmo contagioso . Además, la propuesta fue respaldada rápidamente por figuras clave de la época, incluyendo a José Vasconcelos, quien entonces fungía como Secretario de Educación Pública, otorgándole a la iniciativa un peso institucional innegable y un alcance verdaderamente nacional.

¿Por qué y cómo se eligió exactamente el 10 de mayo en el calendario?

El por qué de la elección de esta fecha tiene dos razones históricas fascinantes. En primer lugar, el mes de mayo fue seleccionado por su profunda conexión cultural y religiosa, ya que tradicionalmente es el mes dedicado a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen María dentro de la arraigada fe católica mexicana .

El cómo se definió el día exacto es aún más curioso, revelando un lado muy práctico de nuestra sociedad. En aquella época de los años veinte, a los trabajadores en México se les pagaba su salario por "decenas", es decir, cada diez días. Elegir el día 10 garantizaba que las familias tuvieran dinero fresco en sus bolsillos para festejar a mamá como se merece.

Fue así como el 10 de mayo de 1922 se celebró por primera vez esta hermosa y emotiva fiesta en todo el territorio nacional . Desde las bulliciosas calles de la Ciudad de México hasta los pintorescos barrios de nuestra querida Guadalajara, las avenidas se llenaron de flores coloridas, regalos sorpresa y serenatas improvisadas llenas de amor.

De las páginas del periódico a los grandes monumentos nacionales

La celebración creció a pasos agigantados y se arraigó tanto en nuestra cultura que, en el año 1949, se inauguró el imponente Monumento a la Madre en la capital del país. Este hermoso espacio arquitectónico se convirtió rápidamente en un símbolo permanente del amor incondicional y el respeto absoluto que los mexicanos sentimos por las mujeres que nos dieron la vida.

Hoy en día, el 10 de mayo es sinónimo indiscutible de restaurantes llenos de risas, mariachis cantando a todo pulmón "Las Mañanitas" y familias enteras reunidas alrededor de la mesa. Es el dónde perfecto: no importa en qué parte de la República Mexicana te encuentres, el ambiente festivo, cálido y alegre se respira en cada rincón del país.

Tips rápidos y prácticos para vivir un 10 de mayo verdaderamente inolvidable:

• Planifica con tiempo: Los restaurantes en Jalisco se llenan rapidísimo, ¡asegura tu reserva hoy mismo!

• Regala experiencias únicas: Un paseo tranquilo por Tlaquepaque o el Lago de Chapala vale más que mil objetos materiales.

• Apoya el comercio local: Compra hermosos arreglos florales y detalles únicos a los talentosos artesanos y comerciantes de tu colonia.

• Crea recuerdos eternos: Una fotografía familiar impresa y enmarcada siempre será un tesoro invaluable para el corazón de mamá.

Ahora que conoces a fondo la verdadera y fascinante historia, este próximo 10 de mayo tendrá un significado mucho más especial y profundo para ti. Celebra a mamá con toda la alegría del mundo, abrázala muy fuerte y cuéntale este curioso dato histórico mientras disfrutan juntos de su gran día. ¡Feliz Día de las Madres a todas las maravillosas tapatías y mexicanas que iluminan nuestras vidas!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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