El clima en México se ha convertido en una auténtica montaña rusa de contrastes extremos para este sábado 9 de mayo. Mientras algunas regiones del país se asan literalmente bajo un sol implacable, otras se preparan para recibir tormentas intensas que amenazan con inundaciones repentinas.

El calor extremo no cede: ¿Qué estados se derretirán hoy?

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la actual onda de calor mantendrá temperaturas verdaderamente sofocantes en al menos 22 estados . Aunque la capital del país por fin experimentará un ligero respiro, el termómetro se disparará peligrosamente en el norte y sur del territorio.

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Entidades como Sonora, Sinaloa y Guerrero vivirán un infierno al superar los 45 grados Celsius durante la tarde . Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco rondarán entre los 40 y 45 grados, exigiendo máxima precaución a sus habitantes.

Frente frío 49: Tormentas, granizo y vientos peligrosos

Pero no todo en el país es sol y bochorno extremo. El frente frío 49 se encuentra actualmente estacionado sobre el noreste de la República Mexicana . Este fenómeno está chocando violentamente con la corriente en chorro subtropical, generando un clima inestable y altamente impredecible.

Esta compleja interacción atmosférica provocará lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, en Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Además, estados como Nuevo León y Tamaulipas enfrentarán rachas de viento de hasta 60 km/h, las cuales podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.

El pronóstico para Jalisco y tips vitales de supervivencia

Para nuestro estado de Jalisco, el pronóstico no es menos severo . El calor seguirá golpeando con gran fuerza, alcanzando temperaturas máximas de hasta 40 grados en diversas regiones , especialmente en el centro y sur. Sin embargo, la entrada de humedad del Pacífico podría traer lluvias aisladas que solo aumentarán la sensación de bochorno.

Ante este panorama meteorológico tan cambiante y agresivo, es absolutamente vital tomar precauciones inmediatas para cuidar tu salud y la de tus seres queridos. Como expertos en prevención, te compartimos una lista de acciones rápidas para enfrentar el clima de este sábado sin contratiempos:

• Hidratación constante: Bebe al menos dos litros de agua, incluso si no sientes sed.

• Protección solar: Evita exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas; usa bloqueador y sombrero.

• Alerta por lluvias: Si vives en zonas vulnerables del sur o noreste, ten lista una mochila de emergencia y evita cruzar corrientes de agua.

Recuerda siempre que los niños pequeños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los sectores más vulnerables ante los temidos golpes de calor. Mantén tu hogar lo más ventilado posible, utiliza ropa ligera de colores claros y evita realizar actividades físicas intensas al aire libre durante el mediodía.

Mantente informado minuto a minuto a través de los canales oficiales de Protección Civil y no bajes la guardia en ningún momento. El clima extremo es una realidad innegable que exige nuestra total atención, preparación y adaptación diaria para evitar tragedias durante esta temporada.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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