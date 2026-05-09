El Mundial 2026 de la FIFA será un evento deportivo sin precedentes en la historia. Por primera vez, tres países compartirán la sede oficial, y México tendrá un papel protagónico al albergar múltiples encuentros en tres diferentes ciudades.

Miles de aficionados nacionales y extranjeros ya se preguntan cómo moverse entre las tres ciudades elegidas. La logística de transporte será la clave principal para disfrutar de esta gran fiesta deportiva sin contratiempos.

Si planeas asistir a los partidos, necesitas conocer la distancia que hay entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Si ese es tu caso, aquí te detallamos los kilómetros y tiempos de traslado para que armes tu itinerario.

De Guadalajara a la Ciudad de México

Como tapatíos, sabemos que viajar a la capital del país es una ruta frecuente y llena de opciones. El trayecto que separa a Guadalajara, sede del Estadio AKRON, a la Ciudad de México, que alberga el mítico Estadio Azteca, es de alrededor de 550 kilómetros.

En este caso, si decides viajar en automóvil particular, el recorrido te tomará entre 7 y 10 horas, dependiendo de las condiciones del tráfico y las paradas que realices; puede extenderse hasta 12 horas. Esta vía de peaje es conocida por ser una ruta segura, directa y con múltiples servicios en el camino. Las rutas que se pueden seguir son:

La ruta directa: México 15D

Si lo que buscas es llegar lo más pronto posible, la Autopista México 15D es tu mejor aliada. Es la ruta más rápida y segura, permitiéndote recorrer los 547 km que separan a Guadalajara de la capital en unas 7 horas y media. El viaje comienza saliendo hacia el este rumbo a Morelia, pasando por Ocotlán y La Barca. Después, avanzarás por los tramos de Maravatío y Atlacomulco hasta llegar a Toluca, para finalmente entrar a la Ciudad de México por la zona de Santa Fe. Ten en cuenta que por esta se pagan casetas, pero la comodidad de pasar cerca de ciudades como Morelia y Toluca lo vale.

Una alternativa por el Bajío: Vía Querétaro

¿Prefieres un paisaje más industrial o tienes planeado pasar por el norte de la CDMX? Entonces, la ruta por Querétaro es una excelente opción. Aunque es un poco más larga (entre 8 y 9 horas), circularás por carreteras de gran calidad. El trayecto te llevará por Lagos de Moreno, León, Irapuato y Celaya, conectando finalmente con la famosa autopista México-Querétaro para entrar a la ciudad por Tepotzotlán. Es una alternativa muy común si te gusta conducir por zonas con mucha actividad y servicios.

Para los aventureros: "La Libre" y el Arco Norte

Si el presupuesto es prioridad y no tienes prisa, puedes optar por "La Libre" (Carretera Federal 15). Te ahorrarás el costo de los peajes, pero prepárate para un viaje de 12 a 14 horas, ya que cruzarás varios municipios de diferentes estados y alguna zona de curvas.

Por otro lado, si tu destino no es el centro de la ciudad, sino los alrededores, existe la ruta del Arco Norte. Al llegar a Atlacomulco, en lugar de entrar a la CDMX, te desvías para rodearla por completo. Esta opción es una joya si buscas llegar directamente a lugares como Puebla, Pachuca o Texcoco sin tener que sufrir el tráfico pesado del interior de la capital.

Para quienes buscan mayor comodidad sin manejar, los autobuses de lujo son una excelente alternativa. El viaje terrestre tiene la misma duración que en auto propio, pero te permite descansar durante el trayecto nocturno o diurno al no tener que conducir.

Por otro lado, si prefieres volar, el tiempo efectivo en el aire es de apenas 1 hora y 15 minutos. Sin embargo, como buen viajero, debes considerar al menos tres horas adicionales para los traslados a los aeropuertos y los filtros de seguridad.

El largo trayecto hacia la Sultana del Norte

Monterrey es la tercera sede oficial en nuestro país. El imponente y moderno Estadio BBVA recibirá a miles de fanáticos internacionales, pero llegar hasta allá desde el centro o el occidente de México requiere una planeación meticulosa.

La distancia entre Guadalajara y Monterrey es de 780 a 850 kilómetros por carretera. Según los datos oficiales arrojados por Google Maps, conducir este tramo exige entre 9 y 12 horas al volante, cruzando estados como Zacatecas y San Luis Potosí.

La opción más directa: Vía Zacatecas y Saltillo

Si tu prioridad es ahorrar kilómetros, la ruta por Zacatecas es la preferida por la mayoría. Es el camino más corto, cubriendo unos 811 km en un tiempo estimado de 10 horas. El viaje comienza saliendo de Guadalajara por la carretera México 54 con rumbo al norte, atravesando el estado de Zacatecas y su hermosa capital. Después, seguirás por la misma vía hacia Saltillo, Coahuila, donde finalmente conectarás con la autopista México 40D. Esta última etapa te llevará directamente al corazón de Monterrey. Prepárate con un presupuesto aparte para el pago de casetas de ida.

Una alternativa cómoda: Vía San Luis Potosí

Aunque es un trayecto un poco más largo (que puede llegar a las 12 horas), muchos viajeros eligen la ruta por San Luis Potosí debido a la excelente calidad de sus autopistas y la gran cantidad de servicios disponibles, como paradores y hoteles. Para tomar este camino, sales de Guadalajara por la México 80D hacia Lagos de Moreno y te desvías hacia San Luis Potosí. Desde ahí, te incorporarás a la famosa Carretera 57, una de las vías más modernas y amplias del país, que te llevará hacia el norte, pasando por Matehuala hasta llegar a Monterrey. Es la opción ideal si prefieres manejar por tramos más espaciosos y con mayor infraestructura.

Si tu punto de partida es la Ciudad de México, el viaje hacia la capital de Nuevo León es todavía más extenso. Hablamos de una distancia de casi 900 kilómetros .

Para viajar de la Ciudad de México a Monterrey, la opción por excelencia es la Carretera 57. Esta ruta es prácticamente la columna vertebral del comercio en el país, lo que garantiza una vía de cuatro carriles en casi todo el trayecto y una gran oferta de servicios como gasolineras, paradores y restaurantes. El viaje comienza saliendo por el norte en la caseta de Tepotzotlán, tomando la famosa autopista México-Querétaro. Para hacer tu trayecto más ágil, lo ideal es usar el libramiento de Querétaro, evitando así el tráfico local y siguiendo directo hacia San Luis Potosí.

Una vez que dejas San Luis Potosí, te adentrarás en el tramo hacia Matehuala, una zona de rectas largas a través del paisaje desértico que invita a mantener un paso constante. Después de pasar Matehuala, enfrentarás la conocida subida de "Puerto de Pastores" antes de llegar a Saltillo. El último estirón lo harás por la autopista Saltillo-Monterrey (México 40D), que te dejará justo en la entrada de la capital regia. ¡Es un viaje largo pero muy bien conectado!

Para ambas rutas hacia el norte del país, el avión se posiciona como la opción más rápida y eficiente. Los vuelos directos desde la CDMX o Guadalajara hacia Monterrey promedian 1 hora y 30 minutos, lo que te permitirá ahorrar un día entero de traslados y cansancio.

Tips rápidos para tu logística mundialista

Para que tu experiencia en el Mundial 2026 sea verdaderamente inolvidable, toma en cuenta estas recomendaciones prácticas:

Reserva con meses de anticipación: Los boletos de avión y autobús entre estas tres metrópolis sufrirán una alta demanda y los precios se elevarán rápidamente.

Los boletos de avión y autobús entre estas tres metrópolis sufrirán una alta demanda y los precios se elevarán rápidamente. Calcula los tiempos extra: No olvides sumar el tiempo de traslado desde tu hotel hasta el estadio, además de los estrictos filtros de seguridad implementados por la FIFA.

No olvides sumar el tiempo de traslado desde tu hotel hasta el estadio, además de los estrictos filtros de seguridad implementados por la FIFA. Usa aplicaciones de navegación: Herramientas tecnológicas como Google Maps te ayudarán a evitar embotellamientos en tiempo real y encontrar rutas alternas.

Herramientas tecnológicas como Google Maps te ayudarán a evitar embotellamientos en tiempo real y encontrar rutas alternas. Considera tu presupuesto de viaje: Las autopistas de cuota en México ofrecen mayor seguridad y rapidez, pero implican un gasto considerable en peajes que debes contemplar.

Las autopistas de cuota en México ofrecen mayor seguridad y rapidez, pero implican un gasto considerable en peajes que debes contemplar. Revisa el clima local: Las tres ciudades tienen climas muy distintos; Monterrey puede ser extremadamente caluroso, mientras que la CDMX y Guadalajara suelen tener tardes lluviosas en verano.

¿Por qué es vital organizar tu viaje desde hoy?

Aunque el silbatazo inicial del torneo parece lejano, la industria turística ya se está preparando para una oleada masiva de visitantes. Los verdaderos aficionados al futbol saben que la improvisación es el peor enemigo cuando se trata de un evento de talla internacional.

Conocer a la perfección todo sobre tus traslados te dará una ventaja invaluable. No permitas que las largas distancias o la falta de boletos arruinen tu pasión por el deporte.

Organiza tu ruta con inteligencia, elige el medio de transporte que mejor se adapte a tus necesidades y prepárate para vivir un capítulo histórico en las gradas del Estadio AKRON, el Estadio Azteca o el Estadio BBVA. La fiesta más grande del futbol te espera en México y la planificación es tu mejor jugada.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Mundial 2026 tendría tres ceremonias de apertura con ESTOS artistas

OF