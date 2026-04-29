Ariadna Montiel Reyes dejará la titularidad de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de gestionar los programas sociales del gobierno federal, para "avanzar en otras tareas" en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un video grabado junto a integrantes de la dependencia, responsables territoriales y delegados encargados de la operación de los programas sociales, la Mandataria federal informó sobre la decisión y reconoció el trabajo de Montiel al frente de la institución encargada de distribuir apoyos como la pensión para adultos mayores y los programas dirigidos a personas con discapacidad.

"El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja a la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos" , expresó Sheinbaum, al subrayar que desde el gobierno se mantiene la defensa del proyecto de transformación de la vida pública del país.

El próximo 3 de mayo, Morena realizará su Octavo Congreso Nacional, donde se perfila que Montiel Reyes sea electa como presidenta nacional de Morena en lugar de Luisa María Alcalde, quien asumirá la Consejería Jurídica de la Presidencia.

¿Quién sustituirá a Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar?

Sheinbaum Pardo informó que Ariadna Montiel Reyes será sustituida en la Secretaría del Bienestar por Leticia Ramírez Amaya.

Leticia Ramírez, nueva responsable de la política social, se desempeñó previamente como secretaria de Educación Pública durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y actualmente colaboraba con Sheinbaum en la Presidencia.

"Lety [Ramírez] va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna", indicó la Presidenta, al destacar la trayectoria de Ramírez Amaya, con quien —mencionó— ha trabajado desde hace años en tareas territoriales.

Sheinbaum Pardo también aprovechó el mensaje para reiterar que los programas sociales se mantienen garantizados como derechos constitucionales, por lo que, aseguró, no pueden ser retirados. "Que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México" , afirmó.

Por separado, en redes sociales, Ariadna Montiel confirmó que busca participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena. "Nos mueven los principios del humanismo mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe".

En su mensaje, agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Leticia Ramírez Amaya?

Originaria de la Ciudad de México, es profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Se desempeñó como docente por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de la CDMX y cuenta con más de 25 años de experiencia en administración pública.

Durante mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, con el cargo de recibir y dar respuesta a peticiones y demandas de habitantes procedentes de todo el país.

En el 2022 fue nombrada como secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez Álvarez.

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MB