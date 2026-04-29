El pasado 28 de abril, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció desde sus redes sociales que Ariadna Montiel Reyes deja la Secretaría de Bienestar, luego de que la funcionaria manifestara su intención de "avanzar en otras tareas del movimiento".

Leticia Ramírez Amaya asumirá la Secretaría de Bienestar en sustitución. ¿Quién es esta funcionaria?

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Leticia Ramírez Amaya

Primeros pasos

Ella es originaria de la Ciudad de México (CMDX), es profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Se desempeñó como docente por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de la CDMX y cuenta con más de 25 años de experiencia en administración pública.

Desempeño en el gobierno de López Obrador

Durante mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Amaya se desempeñó como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, con el cargo de recibir y dar respuesta a peticiones y demandas de habitantes procedentes de todo el país.

En el 2022 fue nombrada como secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez Álvarez.

"Nos conocemos desde hace 28 años. Es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta; igual que la maestra Delfina, con convicciones. Fue además dirigente en Sección IX del magisterio, tanto del SNTE como de la CNTE; entonces, es otra maestra la que va a estar a cargo de la SEP", mencionó el expresidente.

Desempeño durante la Administración de Sheinbaum

En noviembre del 2024, Sheinbaum nombró a Leticia Ramírez, como coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social .

"Nombré a Leti Ramírez, que fue secretaria de Educación, que ahora trabaja conmigo en la presidencia coordinando distintos proyectos, que coordinara el programa integral de la campaña y atención a las adicciones, vinculado con el tema de salud mental", dijo.

Sheinbaum destacó que Ramírez coordinaría la campaña con distintas instituciones y también atendería la atención a jóvenes, que estuvieran involucrados en alguna adicción.

El nuevo camino trazado para la funcionaria

La Presidenta anunció que Leticia Ramírez sería la nueva responsable de la política socia. "Lety va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna", indicó.

Después de su designación, Ramírez agradeció a la Mandataria. "Me siento profundamente honrada y agradecida por la confianza que me ha dado".

Afirmó que trabajará a favor del bienestar y la justicia social, "para que continúen llegando a todas las familias mexicanas" .

Con información de SUN.

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