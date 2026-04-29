Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+, a partir del próximo 1 de mayo. La decisión se da en medio de una agitación sin precedentes en los mercados energéticos mundiales provocada por la guerra contra Irán.

La decisión del país árabe es impulsada “por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente ante la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, que afectan la dinámica de la oferta”, según refirieron.

Los Emiratos Árabes Unidos, que se unieron a la OPEP a través de su emirato de Abu Dabi en 1967, estaban produciendo alrededor de 3.8 millones de barriles de crudo al día antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán el 28 de febrero. Los analistas dicen que tiene capacidad para producir aproximadamente 5 millones de barriles al día.

La OPEP es una organización que nació en 1960 con una misión concreta que consistía en coordinar la política petrolera de sus miembros para evitar vaivenes bruscos en los precios del hidrocarburo. Con el paso de las décadas, ese objetivo derivó en una herramienta de enorme peso geopolítico, ya que, al acordar cuánto petróleo producir, los países del grupo pueden influir en la oferta global y, en consecuencia, en los precios.

Por ejemplo, cuando la OPEP recorta producción, el mercado tiende a tensionarse y los valores del petróleo suben. En contraste, cuando incrementan la producción, el efecto suele ser el contrario, bajando los precios de los combustibles.

La OPEP está integrada por países que tienen importantes reservas de crudo en el mundo, no importando el continente en que se encuentran, por ejemplo, están Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Libia, Argelia, Angola, Gabón, Guinea Ecuatorial y la República del Congo. Dichas naciones concentran una porción significativa de la producción mundial.

A la par, en 2016 se creó la llamada OPEP+, una alianza más amplia que incluye a productores externos, como Rusia, cuyo formato extendido ganó protagonismo en los últimos años y se convirtió en el principal ámbito de negociación para los recortes de producción a escala global.

Sin embargo, la salida de los Emiratos Árabes llega en un momento en que la producción de la OPEP se redujo en casi 8 millones de barriles diarios durante el mes de marzo, influido por la guerra en Irán y al bloqueo del Estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a los países del Golfo Pérsico.

Especialistas en el tema advierten que los precios y la producción del crudo tendrán un impacto, aunque se debe esperar a que Emiratos Árabes y los países de la OPEP determinen sus políticas petroleras.

“Desde luego que va a impactar a los precios del crudo, seguramente hacia abajo. Primero hay que esperar con el nivel de producción que quieren alcanzar y segundo, a dónde la van a mandar: si es para mercado interno o consumo internacional”, explicó Antonio Gil Fons, académico de la Universidad de Guadalajara.

Aclaró que “las turbulencias que hay ahora mismo en el mercado del petróleo no vienen por la OPEP”, sino por los sucesos que están ocurriendo en el Estrecho de Ormuz por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Pero opinó que puede haber un impacto a mediano o largo plazo, sin embargo, también dependerá de la situación en Medio Oriente.

Laura Teresa Orozco, académica de la Universidad Panamericana, señaló que no habría consecuencias al 100% de los países, pero sí ve un beneficio para el propio país árabe porque evitará ajustarse a las cuotas de producción y venta establecidas por la misma OPEP. Mientras que advirtió que habría especulación por la tensión con la organización.

El impulso de los Emiratos para probablemente bombear y vender más petróleo también llega después de que recibiera las conversaciones climáticas COP28 de las Naciones Unidas en 2023, una conferencia que terminó por primera vez con un compromiso de casi 200 países de alejarse de los combustibles fósiles. Pero los Emiratos en su conjunto todavía planean aumentar su capacidad de producción en los próximos años mientras impulsa más energía limpia en casa, una medida criticada por activistas climáticos.

“La demanda de energía va a subir y subir y subir”, indicó el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en una conferencia petrolera de Abu Dabi en noviembre. “Hoy es el día para anunciar que no hay transición energética. Sólo hay adición de energía”. Sus anfitriones emiratíes le dedicaron un amplio aplauso.

Génesis y funciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

¿Qué es la OPEP?: Es una organización que nació en 1960 con la misión de coordinar la política petrolera de sus miembros para evitar vaivenes bruscos en los precios del hidrocarburo. Con el paso de las décadas, ese objetivo derivó en una herramienta de enorme peso geopolítico, ya que las naciones que la conforman comenzaron a acordar cuánto petróleo producir, con el fin de que se pueda influir en la oferta global y, en consecuencia, en los precios del hidrocarburo.

¿Cuáles son sus objetivos?: Busca unificar las políticas petroleras de los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para estos países productores de petróleo, un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los consumidores y un rendimiento justo para los inversores en la industria del petróleo.

¿Qué países son miembros?: La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue creada en 1960 por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela, sus cinco miembros fundadores que, desde entonces, ya concentraban una importante producción de petróleo. En los siguientes años, se les sumaron Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabón (1975), Angola (2007), Guinea Ecuatorial (2017) y Congo (2018). En diferentes momentos temporales se retiraron de la OPEP naciones como Ecuador, Indonesia y Gabón, por lo que en la actualidad la organización cuenta con 13 países miembros.

¿Por qué se formó la OPEP+?: A la par, en 2016 se creó la llamada OPEP+, una alianza más amplia que incluye a productores externos como Rusia, cuyo formato extendido ganó protagonismo en los últimos años y se convirtió en el principal ámbito de negociación para los recortes de producción a escala global.

Tensión en la relación entre dos potencias energéticas

Arabia Saudí y los Emiratos han competido por cuestiones económicas y de política regional, en particular en la zona del Mar Rojo. Ambos países se unieron en 2015 en una coalición para luchar contra los rebeldes hutíes respaldados en Yemen.

Sin embargo, esa coalición se desmoronó a finales de diciembre, cuando Arabia Saudí bombardeó lo que describió como un envío de armas destinado a separatistas yemeníes respaldados por los Emiratos.

A medida que aumentaban las tensiones en los últimos meses, radiodifusores saudíes asentados desde hace tiempo en Dubái, el centro económico de los Emiratos Árabes Unidos, se han replegado hacia el reino.

Aunque Arabia Saudí y la OPEP no tuvieron una reacción inmediata, el ministro de Energía emiratí Suhail al-Mazrouei insistió en que la decisión de su país no se debía a ninguna disputa con su vecino del Golfo Pérsico.

Barril de crudo roza el precio de 100 dólares

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró con un alza de 3.7%, hasta los 99.93 dólares el barril, en medio de vaivenes en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la OPEP+.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, para entrega en junio sumaron 3.56 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Durante la mañana, el Texas llegó a superar los 100 dólares el barril tras darse a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, está insatisfecho con la nueva propuesta de Irán para avanzar en las negociaciones estancadas y reabrir el Estrecho de Ormuz sin incluir un diálogo nuclear inmediato. El mandatario manifestó a su equipo su postura en una reunión con sus asesores de Seguridad Nacional en la Casa Blanca en la que se analizó la propuesta de Teherán, según “The New York Times” y “CNN”, que citan a personas familiarizadas con el asunto.

Andy Lipow, presidente de la firma Lipow Oil Associates, indica que, incluso si la guerra terminase ahora y el Estrecho de Ormuz volviera a abrirse, los mercados de crudo tardarían entre cuatro y seis meses en estabilizarse.

“Cuanto más se alargue el conflicto, mayor será el precio (del petróleo), sobre todo a medida que las reservas se reduzcan hasta niveles operativos críticos”.

Los bombardeos de EU sobre Irán han elevado el nerviosismo en los mercados energéticos. AFP

Principales productores de crudo

Estados Unidos: 13.5 millones de barriles diarios.

13.5 millones de barriles diarios. Rusia: 9.87 millones de barriles diarios.

9.87 millones de barriles diarios. Arabia Saudita: 9.51 millones de barriles diarios.

9.51 millones de barriles diarios. Canadá: 4.95 millones de barriles diarios.

4.95 millones de barriles diarios. Irak: 4.39 millones de barriles diarios.

4.39 millones de barriles diarios. China: 4.34 millones de barriles diarios.

4.34 millones de barriles diarios. Irán: 4.19 millones de barriles diarios.

4.19 millones de barriles diarios. Emiratos Árabes Unidos: 3.8 millones de barriles diarios.

CT