Hoy arranca la cuenta regresiva. A exactamente un año de las elecciones de 2027, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, promete un "milagro mexicano" para arrebatarle el control del país a Morena. Advirtiendo una peligrosa concentración de poder, la oposición inicia su contraofensiva para recuperar la nación.El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que a un año de la elección del 6 de junio de 2027, la oposición logrará "el milagro mexicano" y ganará los comicios donde se elegirán diputaciones, gubernaturas, congresos locales y miles de cargos municipales en 17 estados del país.A través de un comunicado, señaló que México enfrenta una decisión histórica, e insistió en que "ante la concentración de poder por parte de Morena", la oposición debe tomar las riendas de la nación "para devolver el poder a México"."Morena ha concentrado un poder como no se había visto en décadas, al controlar instituciones, presupuestos y espacios que deberían servir a todos los mexicanos, no a un solo proyecto político. Han confundido mayoría con razón y poder con verdad", indicó, al advertir que "México no les pertenece", aseveró.El senador y dirigente nacional del PRI sostuvo que, si se logra "el milagro mexicano", las decisiones volverán a estar en manos de los ciudadanos, se recuperarán los contrapesos, se fortalecerán las instituciones y se abrirá una nueva etapa de crecimiento, prosperidad y unidad nacional."Somos millones los que sabemos que el futuro no se construye desde la división, el resentimiento o la dependencia, sino desde la libertad, el trabajo y la confianza en nuestra gente", explicó.Subrayó que la tarea es difícil, toda vez que "nos enfrentamos a quienes tienen todo el poder y están dispuestos a usarlo para conservarlo. Pero también sabemos que somos más los mexicanos que creemos en nuestro país y en su enorme capacidad para recuperar el rumbo".El presidente del PRI argumentó que falta un año para la elección del 2027, pero precisó que es un año para organizarse, convencer, construir, votar y ganar."México es mucho más grande que cualquier gobierno y mucho más fuerte que cualquier partido. Por ello, vamos por el milagro mexicano. Vamos a devolverle el poder a México", concluyó.*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA