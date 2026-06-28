La masa de polvo del Sahara más importante de la temporada ya comenzó a ingresar a México y sus efectos ya son visibles sobre la Península de Yucatán, desde donde se desplazará gradualmente hacia el sureste y sur del país, provocando cielos brumosos, un ambiente más seco y una disminución temporal de las lluvias.

De acuerdo con imágenes satelitales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los días de mayor influencia del fenómeno son el sábado 27 y domingo 28 de junio, aunque durante julio continuarán llegando nuevas concentraciones de polvo africano a territorio nacional.

Los especialistas aclaran que este fenómeno no representa un peligro para la población debido a que las concentraciones previstas son bajas, aunque sí modificará de manera importante las condiciones meteorológicas en varias regiones del país.

El polvo del Sahara reducirá las lluvias y aumentará el calor

El principal efecto del polvo del Sahara será la disminución de la humedad en la atmósfera, lo que limitará la formación de nubosidad y reducirá la cobertura de lluvias en varias entidades.

Sin embargo, los meteorólogos advierten que las tormentas que logren desarrollarse podrán ser más intensas y estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento e incluso caída de granizo.

Además, la llegada de esta masa de aire seco coincidirá con el paso de ondas tropicales, la presencia de un anticiclón y el posible inicio de la canícula, generando un escenario de fuertes contrastes climáticos entre distintas regiones del país.

Estos Estados resentirán más los efectos del polvo del Sahara

Las proyecciones meteorológicas indican que las mayores concentraciones de polvo africano se presentarán en:

Península de Yucatán.

Vertiente del Golfo de México.

Franja del Pacífico, desde Chiapas hasta Michoacán.

En estas zonas predominarán los cielos opacos o brumosos, un ambiente más seco y una disminución temporal de las precipitaciones.

#AVISO ❗�� | Arriba la masa más importante de polvo del Sahara a México.



��️ En imágenes de satélite actuales se observa el arribo de las concentraciones más importantes directamente sobre la Península de Yucatán, extendiéndose de manera paulatina hacia el sureste y sur del… pic.twitter.com/hBVAoCt5ue — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 27, 2026

Mientras tanto, las ondas tropicales seguirán favoreciendo lluvias importantes en gran parte del centro y sur del país.

Lluvias fuertes continuarán en estas entidades

Aunque el polvo del Sahara reducirá la formación de nubosidad, varios estados aún podrían registrar lluvias fuertes debido a otros sistemas meteorológicos.

Entre ellos destacan:

Puebla.

Tlaxcala.

Estado de México.

Ciudad de México.

Hidalgo.

Querétaro.

Guanajuato.

Guerrero.

Michoacán.

Jalisco.

Nayarit.

En estas entidades se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con valores puntuales cercanos a 80 milímetros, además de tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Anticiclón elevará las temperaturas hasta los 46 grados

La combinación del polvo del Sahara con un sistema anticiclónico favorecerá temperaturas extremadamente altas en diversas regiones del país.

Se pronostican máximas de entre 35 y 46 grados Celsius en:

Baja California.

Sonora.

Sinaloa.

Chihuahua.

Durango.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado y extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿El polvo del Sahara representa un riesgo para la salud?

Aunque las concentraciones previstas para México serán bajas y no representan un riesgo significativo para la mayoría de la población, algunas personas podrían presentar molestias respiratorias.

Las partículas suspendidas pueden provocar:

Irritación en ojos y garganta.

Congestión nasal.

Tos.

Molestias en personas con asma, alergias o enfermedades respiratorias.

Por ello, Protección Civil recomienda mantenerse informado sobre la calidad del aire y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, especialmente quienes forman parte de grupos vulnerables.

¿Por qué el polvo del Sahara llega hasta México?

Cada verano, millones de toneladas de polvo son levantadas por los fuertes vientos del desierto del Sahara, en el norte de África. Estas partículas atraviesan el océano Atlántico impulsadas por las corrientes de aire hasta llegar al Caribe, Centroamérica, el Golfo de México y finalmente al territorio nacional.

Al ingresar al país, esta masa de aire cálido y seco modifica las condiciones atmosféricas, favoreciendo un ambiente con menor humedad, cielos brumosos y temperaturas más elevadas.

Aunque el polvo del Sahara reducirá la frecuencia de las lluvias en varias regiones durante julio, los especialistas advierten que las precipitaciones que sí logren desarrollarse podrían ser localmente intensas, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

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