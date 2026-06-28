SMN alerta por lluvias, granizo e inundaciones en gran parte de México esta semana

El temporal de lluvias continuará durante el arranque de la semana en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La dependencia advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos.

Michoacán, Guerrero y Oaxaca, con las lluvias más intensas

Para este domingo, los acumulados de lluvia más importantes se pronostican en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros . Asimismo, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos tendrán lluvias muy fuertes, mientras que entidades como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y la Península de Yucatán también presentarán tormentas de diferente intensidad.

Además de las lluvias, el SMN prevé rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte del país y en el Istmo de Tehuantepec, así como oleaje elevado y mar de fondo en buena parte del litoral del Pacífico mexicano, condiciones que podrían afectar actividades marítimas y turísticas.

Sistemas meteorológicos mantendrán la inestabilidad

El organismo explicó que estas condiciones son provocadas por la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el paso de las ondas tropicales 12 y 13 sobre territorio nacional.

Aunque la onda tropical número 12 dejará de influir en México al finalizar este domingo, la número 13 continuará desplazándose sobre el sur y occidente del país , favoreciendo la formación de lluvias durante el inicio de la semana. A ello se sumará el ingreso de una nueva onda tropical al sureste mexicano en los próximos días, lo que reforzará el potencial de precipitaciones en esa región.

Las lluvias persistirán hasta el jueves

El pronóstico extendido indica que el temporal permanecerá hasta el jueves 2 de julio . Durante ese periodo se esperan lluvias muy fuertes e intensas en entidades como Chihuahua, Durango, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco, además de precipitaciones fuertes en gran parte del centro, occidente y sureste del país.

Paralelamente, continuará el ambiente caluroso en el noroeste y norte de México, donde las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 45 grados Celsius en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Autoridades piden extremar precauciones

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil. El organismo recordó que las lluvias intensas pueden ocasionar inundaciones repentinas, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad en carreteras.

Asimismo, advirtió que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y otros objetos, por lo que recomendó extremar precauciones, especialmente en las zonas donde se pronostican las precipitaciones más intensas .

SV