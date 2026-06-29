El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes 29 de junio que una zona de baja presión, asociada a la onda tropical número 11, ha elevado su potencial de desarrollo ciclónico en las últimas horas. El sistema, bajo estrecha vigilancia de las autoridades meteorológicas, se encuentra actualmente en aguas abiertas del océano Pacífico.

Probabilidad de formación y trayectoria

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno climático presenta ahora un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en un plazo de 48 horas, porcentaje que asciende al 60% en un periodo de 7 días .

El sistema se localiza a aproximadamente mil 850 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur . Hasta el momento, el disturbio mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose de las costas nacionales.

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De concretarse su evolución y alcanzar la intensidad de tormenta tropical, este sistema recibiría el nombre de "Douglas" , siguiendo la lista oficial de nombres designados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la temporada 2026 en el Pacífico Nororiental.

Cabe recordar que, en lo que va de esta temporada, el océano Pacífico ya ha registrado la formación de tres ciclones: “Amanda”, “Boris” y “Cristina”, todos durante el pasado mes de junio. El SMN continúa analizando la trayectoria y posible intensificación del fenómeno, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante cualquier cambio en el pronóstico.

Pronóstico del clima para hoy:

Para hoy, canales de baja presión en el interior del país, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste de México, así como el ingreso de aire húmedo del océano Pacifico y golfo de México, inestabilidad atmosférica y la onda tropical núm. 13 que avanzará hacia el oeste frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (este); puntuales muy fuertes en Sinaloa (este y sur), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste), Durango (noroeste), Jalisco (norte, centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y noreste), Guanajuato (centro, suroeste y sur), Estado de México (norte y suroeste) y Oaxaca (oeste); y puntuales fuertes en Zacatecas (sureste, sur y suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste, centro y este), Nayarit (norte y este), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste y sur), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (norte) y Chiapas (este); con posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del territorio nacional.

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur.

A su vez, una línea seca situada en la frontera norte de México, originará vientos fuertes en zonas de Chihuahua y Coahuila.

La onda tropical núm. 12 continuará su desplazamiento hacia el oeste y dejará de afectar al territorio nacional durante la mañana de hoy.

Finalmente, continuará el ambiente vespertino muy caluroso en zonas del noroeste y norte de México.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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