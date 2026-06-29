El periodista Raymundo Riva Palacio analiza en su columna de este lunes el complejo escenario político que enfrenta la Presidenta Claudia Sheinbaum, marcado por revelaciones recientes sobre investigaciones estadounidenses que vinculan a figuras clave de Morena con el crimen organizado. Según el autor, el Gobierno mexicano atraviesa una crisis de lealtad interna donde diversos actores políticos han decidido priorizar su propia situación legal sobre la defensa de la administración anterior .

La disyuntiva de la 4T: ¿Lealtad o inmunidad?

El columnista señala que la estrategia de comunicación de Sheinbaum, que ha intentado desestimar los reportes de medios estadounidenses como "ciencia ficción", se ha visto superada por la realidad. La filtración de una grabación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el reciente informe de The New York Times sobre legisladores y gobernadores que buscan ofrecerse como informantes a las autoridades de EU, evidencian un quiebre en la cohesión oficialista.

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"Ninguna de las figuras de Morena tiene incentivos para cerrar filas con la 4T, porque la disyuntiva es ser capturados como hizo un comando estadounidense con Ismael 'El Mayo' Zambada, o negociar su situación legal a costa de dar detalles sobre lo que vieron y vivieron durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador", afirma Riva Palacio.

El objetivo de Washington: La herencia de López Obrador

De acuerdo con el análisis, el interés central de las agencias estadounidenses es documentar la presunta colusión entre el gobierno de López Obrador y los cárteles de la droga , especialmente el de Sinaloa. Riva Palacio subraya que las investigaciones no son aisladas, sino que abarcan desde el financiamiento histórico de campañas hasta presuntas conexiones internacionales con Venezuela e Irán.

El autor destaca la posición defensiva de la Presidenta Sheinbaum, quien, según fuentes citadas, teme que el avance de estas indagatorias alcance al círculo más íntimo del expresidente:

"La Presidenta no quiere que esa escalera siga avanzando hasta Palenque, no solo por el cariño y agradecimiento que le tiene López Obrador, sino por su convencimiento de que ello acabaría con el movimiento de la 4T", sostiene el periodista.

Un conflicto de poderes y diplomacia

Riva Palacio advierte que la retórica beligerante desde Palacio Nacional no solo resulta ineficaz frente a la asimetría de fuerzas con Estados Unidos, sino que complica la capacidad de maniobra diplomática . Mientras Sheinbaum intenta proteger a figuras como el senador Adán Augusto López —identificado como un "objetivo prioritario" de Washington—, la realidad operativa es que el Gobierno mexicano carece de control sobre las decisiones judiciales que se toman fuera de sus fronteras.

Finalmente, el columnista concluye que la urgencia de ciertos políticos por obtener acuerdos de cooperación con la administración estadounidense está marcando una tendencia clara: ante la posibilidad de terminar en una cárcel extranjera, el respaldo al legado obradorista ha pasado a segundo término. "Por lo que se ha visto, están decidiendo mandar al diablo a López Obrador", puntualiza.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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