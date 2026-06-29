El periodista Diego Petersen, en su columna publicada este lunes, lanzó una dura crítica sobre la evolución del Tren Maya, señalando una profunda "perversión del objetivo" original de la obra, la cual ha derivado en lo que denominó irónicamente como "las chelas del Bienestar".

El columnista sostiene que, al perderse de vista la meta de conectar a las comunidades de la Península de Yucatán, el proyecto ha caído en una serie de improvisaciones que hoy ponen en duda su viabilidad financiera .

La pérdida del objetivo: ¿Conexión o negocio militar?

De acuerdo con Petersen, el Tren Maya nació con una finalidad estratégica loable: el desarrollo del sur del país. Sin embargo, lamenta que la ejecución careciera de un proyecto ejecutivo sólido y, sobre todo, de un enfoque centrado en las necesidades de la población local.

"El objetivo original del proyecto, conectar a los habitantes de la península, quedó olvidado. Ya nadie habla del número de pasajeros, mucho menos hay un indicador de cómo dinamizó la economía o cómo el tren facilitó la vida de las comunidades originarias", advierte el periodista.

No te pierdas: Este es el nivel del Lago de Chapala al cierre de junio

El autor subraya cómo el proyecto fue mutando ante la intervención de las Fuerzas Armadas, pasando de un medio de transporte a un conglomerado turístico que ahora incluye hoteles, aeropuertos y, potencialmente, una marca de cerveza propia. Para Petersen, esto es consecuencia de "decisiones tomadas sobre las rodillas" y una abyección institucional donde la prioridad es la rentabilidad de las pensiones militares por encima del beneficio social .

El Tren de carga: ¿Solución u "otra carga más"?

Ante la reciente declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la estabilización financiera del tren hacia 2029 mediante su habilitación para carga, Petersen se muestra escéptico. El columnista cuestiona si existe un análisis real detrás de esta nueva estrategia:

"Suponemos también que ya entrenaron a algunos generales en temas de logística comercial, que es muy diferente a la militar, porque de otra manera el de carga terminará siendo otra carga más", sentenció.

Finalmente, el periodista ironiza sobre la narrativa oficial que justifica estas constantes modificaciones. Con un tono crítico, sugiere que, bajo la óptica de la historia oficial, la incursión en la industria cervecera podría ser presentada no como una ocurrencia, sino como un plan visionario para "revivir la industria cervecera de la península de Yucatán".

La columna de Petersen pone sobre la mesa una interrogante central en la agenda pública: ¿Es posible rescatar la esencia social del Tren Maya o el proyecto está destinado a seguir sumando giros comerciales para intentar justificar su elevado costo de operación?

Con información de Diego Petersen

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA