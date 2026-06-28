Una intensa tromba registrada la tarde y noche de este domingo provocó severas afectaciones en la ciudad de Puebla, donde se reportó la muerte de una persona tras la caída de un árbol, además de inundaciones, encharcamientos, tormenta eléctrica, caída de granizo y complicaciones para la circulación vehicular. Las lluvias comenzaron con gran intensidad y rápidamente ocasionaron acumulación de agua en distintos puntos de la capital poblana. Uno de los sitios más afectados fue el Boulevard 5 de Mayo, que quedó completamente inundado, dificultando el paso de vehículos y generando largas filas de automovilistas.De manera preliminar, las autoridades reportaron el fallecimiento de una persona, quien perdió la vida luego de que un árbol colapsara a consecuencia de las fuertes lluvias y las rachas de viento registradas durante la tormenta.Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima, mientras los cuerpos de emergencia continúan atendiendo los reportes generados por las condiciones meteorológicas.La fuerza de la lluvia provocó importantes inundaciones en diversas vialidades de Puebla capital, siendo el Boulevard 5 de Mayo uno de los puntos con mayores afectaciones.Las imágenes difundidas por ciudadanos muestran importantes acumulaciones de agua que prácticamente cubrieron la carpeta asfáltica, complicando la circulación y obligando a varios conductores a detener su marcha. Además, en distintos sectores de la ciudad se registraron encharcamientos que redujeron considerablemente la visibilidad y aumentaron el riesgo de accidentes.De acuerdo con los reportes meteorológicos, la capital poblana registró temperaturas cercanas a los 17 grados Celsius, acompañadas de lluvia intensa, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo. Los modelos meteorológicos ya anticipaban tormentas con acumulados importantes de lluvia durante la noche de este domingo, escenario que finalmente se presentó y provocó múltiples afectaciones en la zona metropolitana.Hasta el cierre de esta información, las autoridades continúan realizando recorridos para evaluar los daños ocasionados por la tromba y atender los reportes ciudadanos. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer un balance oficial sobre el número de viviendas afectadas, árboles caídos, vehículos dañados, inundaciones y servicios de emergencia desplegados.Mientras tanto, Protección Civil mantiene vigilancia permanente en zonas de riesgo, pasos a desnivel y vialidades con antecedentes de inundaciones.La temporada de lluvias mantiene a Puebla bajo condiciones favorables para tormentas intensas, vientos fuertes, descargas eléctricas e inundaciones urbanas. Ante este panorama, las autoridades recomiendan:Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, ya que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas y generar nuevas afectaciones en distintos puntos de la capital poblana. EE