Una intensa tromba registrada la tarde y noche de este domingo provocó severas afectaciones en la ciudad de Puebla , donde se reportó la muerte de una persona tras la caída de un árbol, además de inundaciones, encharcamientos, tormenta eléctrica, caída de granizo y complicaciones para la circulación vehicular.

Las lluvias comenzaron con gran intensidad y rápidamente ocasionaron acumulación de agua en distintos puntos de la capital poblana. Uno de los sitios más afectados fue el Boulevard 5 de Mayo, que quedó completamente inundado, dificultando el paso de vehículos y generando largas filas de automovilistas.

Confirman una persona fallecida por la caída de un árbol

De manera preliminar, las autoridades reportaron el fallecimiento de una persona, quien perdió la vida luego de que un árbol colapsara a consecuencia de las fuertes lluvias y las rachas de viento registradas durante la tormenta.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima, mientras los cuerpos de emergencia continúan atendiendo los reportes generados por las condiciones meteorológicas.

Boulevard 5 de Mayo, entre las zonas más afectadas

La fuerza de la lluvia provocó importantes inundaciones en diversas vialidades de Puebla capital, siendo el Boulevard 5 de Mayo uno de los puntos con mayores afectaciones.

Las imágenes difundidas por ciudadanos muestran importantes acumulaciones de agua que prácticamente cubrieron la carpeta asfáltica, complicando la circulación y obligando a varios conductores a detener su marcha.

Así la lluvia en Puebla



Blvd 5 de mayo y 16 sept.@HectorRodrigoMx @carlosmartinh pic.twitter.com/vOj1aVdEGm — Javi Mojarra (@javimojarra) June 28, 2026

Además, en distintos sectores de la ciudad se registraron encharcamientos que redujeron considerablemente la visibilidad y aumentaron el riesgo de accidentes.

Tormenta con actividad eléctrica y posible granizo

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la capital poblana registró temperaturas cercanas a los 17 grados Celsius, acompañadas de lluvia intensa, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.

#Reportando ⛈️ | ¡Se cumple el pronóstico! Fuerte granizada inunda la zona de Los Fuertes en #Puebla. ��



�� Tal como lo adelantamos oportunamente mediante el monitoreo de radar, la severa zona de tormenta descargó con fuerza sobre la capital poblana.



���� Esta tarde, la… pic.twitter.com/3dwiRbifPd — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 28, 2026

Los modelos meteorológicos ya anticipaban tormentas con acumulados importantes de lluvia durante la noche de este domingo, escenario que finalmente se presentó y provocó múltiples afectaciones en la zona metropolitana.

Autoridades mantienen monitoreo de la emergencia

Hasta el cierre de esta información, las autoridades continúan realizando recorridos para evaluar los daños ocasionados por la tromba y atender los reportes ciudadanos.

��️ Granizada y tormenta reducen visibilidad en Puebla

Una fuerte tormenta se registra esta tarde en Puebla, con reportes de granizada en algunas zonas de la capital.



�� La intensidad de la lluvia ha reducido la visibilidad en varios puntos, dejando imágenes prácticamente… pic.twitter.com/fMb5AvImOM — Político MX (@politicomx) June 29, 2026

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer un balance oficial sobre el número de viviendas afectadas, árboles caídos, vehículos dañados, inundaciones y servicios de emergencia desplegados.

Mientras tanto, Protección Civil mantiene vigilancia permanente en zonas de riesgo, pasos a desnivel y vialidades con antecedentes de inundaciones.

Piden extremar precauciones por continuidad de las lluvias

La temporada de lluvias mantiene a Puebla bajo condiciones favorables para tormentas intensas, vientos fuertes, descargas eléctricas e inundaciones urbanas.

��️���� ¡Qué fuerte! Así se registran las inundaciones en el bulevar 5 de Mayo y la 2 Oriente, donde las intensas lluvias han provocado severos encharcamientos y complicaciones viales.



⚠️�� #Puebla #Lluvias #Inundaciones #PrecauciónVial ����️ pic.twitter.com/l2cONCCeJQ — �� El Referente, Noticias de Puebla �� (@ElReferenteMx) June 29, 2026

Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar calles o avenidas inundadas.

No refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Manejar a baja velocidad y con las luces encendidas.

No intentar atravesar pasos a desnivel con acumulación de agua.

Reportar cualquier emergencia al 911.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, ya que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas y generar nuevas afectaciones en distintos puntos de la capital poblana.

⚠️��Se desborda barranca en la México 83



Al norte de la capital poblana, vecinos que viven cerca de esta barranca se vieron afectados por las fuertes lluvias de este domingo, y sus casas ya presentan inundaciones.



Piden a @PCPueblaCapital los atienda



��https://t.co/14kIl7s9Yg pic.twitter.com/Kf28ySpraj — MTP Noticias Puebla (@MTPNoticias) June 29, 2026

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