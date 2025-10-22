La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Aduanera, con el objetivo de combatir el contrabando de combustibles, la evasión fiscal y la corrupción en el sistema.

La reforma -devuelta previamente por el Senado para ajustes de redacción- plantea una transformación profunda. El nuevo marco legal busca cerrar vacíos normativos, fortalecer la Agencia Nacional de Aduanas y establecer un sistema digital de control y vigilancia para prevenir prácticas ilegales, como el llamado huachicol fiscal.

Entre las medidas clave, la nueva ley establece que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años, prorrogable hasta 40, y deberá renovarse mediante certificación cada tres años. Y crea el Consejo Aduanero, encargado de autorizar, suspender o cancelar las patentes y de supervisar el cumplimiento de obligaciones.

La Confederación de Cámaras Industriales destacó que el nuevo marco legal eleva los estándares de cumplimiento para todos los actores del comercio exterior -agentes aduanales, empresas maquiladoras, almacenes generales de depósito, empresas de mensajería y recintos fiscalizados- y refuerza los mecanismos de control contra prácticas abusivas que afectan al fisco y a la industria formal.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales expresó su respaldo.

Ambos coincidieron en que el siguiente paso será el Reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior, para hacer efectiva la implementación de esta nueva ley.

Héctor del Toro, académico de la UdeG, opinó que es un intento por frenar el huachicol fiscal y para modernizar las aduanas.

En materia de sanciones, quienes introduzcan mercancías sin cumplir regulaciones enfrentarán multas de hasta 300% del valor comercial, además de sanciones adicionales de hasta dos millones de pesos para importadores o exportadores que no acrediten sus obligaciones. Y los bancos deberán reportar las operaciones de las cuentas aduaneras.

La panista Teresa Ginez advirtió que su aplicación “representará un retroceso contra sectores empresariales”, mientras que Patricia Flores Elizondo (MC) alertó sobre una posible “sobrerregulación que frene la productividad y el nearshoring”.

La reforma surge en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía sobre redes de funcionarios y militares implicados en el ingreso irregular de combustibles al país, declarados como “aditivos” para evadir impuestos.

Puntos clave de la ley

A favor:

Refuerza el control fiscal y combate el huachicol fiscal. Moderniza los procesos aduaneros con herramientas digitales. Sustituye las patentes vitalicias y reduce espacios de corrupción. Agiliza operaciones en puertos y fronteras. Aporta mayor certidumbre al comercio exterior.

En contra:

Aumenta la carga regulatoria para las Pymes. Riesgo de retrasos si se aplica con exceso de rigidez. Reduce la autonomía de los agentes aduanales. Exige una transición tecnológica costosa. Y puede generar nueva burocracia si no se implementa con equilibrio.

Es un intento por frenar el huachicol fiscal

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Aduanera, cuyo principal objetivo es “cerrar los espacios que facilitaron prácticas ilegales en el comercio exterior”, señaló Héctor del Toro, académico del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. La reforma busca endurecer los controles fiscales y combatir el llamado huachicol fiscal, mecanismo de evasión y simulación en importaciones que genera pérdidas significativas para el Estado.

El término se refiere a la subvaluación o documentación irregular de mercancías, incluidos combustibles, que distorsiona los precios y afecta la recaudación y la competencia entre empresas. Según Del Toro, la ley introduce sanciones más severas y moderniza los regímenes aduaneros, actualizando normas rezagadas para alinearlas con estándares internacionales.

Entre los cambios más relevantes se incluye la eliminación de patentes vitalicias para agentes aduanales, con el fin de reducir prácticas de corrupción, y la incorporación de tecnología para mejorar el control y seguimiento de mercancías, evitando manipulación de documentos y alteración de valores declarados.

El especialista advirtió que la aplicación estricta de la ley podría generar una carga regulatoria adicional para pequeñas y medianas empresas, afectando costos y sistemas operativos. Sin embargo, destacó que la reforma busca equilibrar control fiscal, modernización y competitividad, evitando cuellos de botella en aduanas que anteriormente provocaban retrasos y encarecimiento de productos.

Del Toro concluyó que la iniciativa también fortalece la economía interna y el comercio nacional, al mejorar la recaudación y garantizar condiciones más justas para exportadores e importadores, promoviendo un comercio más transparente y competitivo en México.

CT