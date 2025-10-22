El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que se separará de su escaño por algunos días para atender una invitación a Palestina que recibió desde que era presidente del Senado, pero que hasta ahora no había podido concretar.

En conferencia de prensa, el legislador detalló que la licencia solicitada a la Mesa Directiva comenzará el jueves 23 de octubre y concluirá el domingo 2 de noviembre. Durante ese periodo, Fernández Noroña realizará un viaje que incluye escalas en Emiratos Árabes Unidos, donde se cubrirá su transporte aéreo, y posteriormente visitará comunidades palestinas a invitación de la Autoridad Palestina. Al finalizar, se trasladará a Jordania, donde tiene programadas un par de reuniones oficiales.

Sobre la posibilidad de visitar la Franja de Gaza en las actuales condiciones, reconoció que sería “temerario”, pero aseguró que lo hará si forma parte del programa oficial. Fernández Noroña también manifestó que no teme a represalias por parte de Estados Unidos, señalando que “lo peor que me podría pasar es que me quitaran la visa”.

Respecto a su suplente, Lucía Ludlow Feloya, es probable que no ocupe temporalmente su escaño debido a que es directora de las tiendas SUPERISSSTE y actualmente atiende la emergencia derivada de las lluvias torrenciales en cinco Estados del país. Por ello, durante su ausencia, el Senado operará con 127 legisladores.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó comentar sobre la licencia solicitada por Fernández Noroña y subrayó que corresponde al propio senador explicar los motivos de su decisión. “Pues hay que preguntarle a Gerardo, ¿no?”, respondió la mandataria en su conferencia matutina. Al insistir sobre si había hablado con él respecto a esta decisión, Sheinbaum reiteró: “Él es el que tiene que informarlo. Cada senador o diputado tiene derecho a pedir licencia”.

En días pasados, Fernández Noroña había anunciado su decisión mediante una transmisión en vivo, destacando que su determinación responde a la necesidad de cumplir con una tarea específica que requiere su ausencia temporal del recinto legislativo y que su postura es firme tras una reflexión profunda.

