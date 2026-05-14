SMN advierte lluvias y vientos muy fuertes para el fin de semana en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante el fin de semana persistirán las lluvias fuertes, rachas intensas de viento y altas temperaturas en gran parte del país, debido a la interacción de canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México , además de una línea seca en el norte del territorio nacional.

Para este jueves y viernes se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del sureste, especialmente en Chiapas y Tabasco, donde podrían acumularse entre 50 y 75 milímetros de lluvia. También se esperan chubascos en entidades del occidente, centro y oriente del país, incluidos Jalisco, Michoacán, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Lluvias y fuertes rachas de viento afectarán varias regiones

El SMN señaló que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y aumento en niveles de ríos y arroyos , lo que elevaría el riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.

Además, se pronostican vientos de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte y noreste, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Durango. En el istmo y Golfo de Tehuantepec también se esperan rachas fuertes derivadas del evento de norte.

De acuerdo con el pronóstico extendido, entre sábado y lunes continuará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del centro, noreste y sureste del país. Estados como Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca podrían registrar las precipitaciones más intensas.

Onda de calor persistirá en más de 20 estados

Pese a las lluvias, la onda de calor seguirá afectando buena parte del territorio nacional . El organismo prevé temperaturas superiores a los 45 grados en zonas de Sonora y Sinaloa, mientras que estados como Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán mantendrán máximas de entre 40 y 45 grados.

Asimismo, el calor extremo continuará en entidades del Bajío, occidente y sureste del país, donde las temperaturas oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius.

El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas elevadas durante el fin de semana.

SV