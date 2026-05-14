¿Por qué 'Lord Molécula' se retira de Las Mañaneras?

Carlos Pozos Soto, mejor conocido como “Lord Molécula”, anunció que dejará temporalmente las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum debido a una cirugía de cadera a la que será sometido en los próximos días.

El comunicador aseguró que estará fuera del espacio presidencial durante un par de meses mientras se recupera de la intervención médica.

El anuncio ocurrió durante una de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, donde el periodista tomó la palabra para explicar las razones de su ausencia. Ahí señaló que la operación está programada para el 15 de mayo y que el proceso de recuperación le impedirá acudir diariamente a las mañaneras.

“Me voy a retirar de las mañaneras… temporalmente”, expresó el youtuber y reportero, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de este ejercicio de comunicación política. Pozos también recordó que ha participado durante siete años consecutivos realizando preguntas e intervenciones en las conferencias presidenciales.

Durante su mensaje, “Lord Molécula” destacó que su presencia en las mañaneras siempre tuvo el objetivo de representar inquietudes ciudadanas. Además, agradeció a Claudia Sheinbaum por permitirle continuar participando en este espacio, el cual ganó notoriedad desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria federal respondió al anuncio deseándole éxito en su cirugía y una pronta recuperación. “Que te vaya muy bien en la operación”, comentó Sheinbaum frente a los asistentes a la conferencia.

¿Quién es “Lord Molécula”?

Carlos Pozos Soto es un periodista y creador de contenido que alcanzó gran popularidad durante las conferencias mañaneras por su estilo particular para formular preguntas y por sus frecuentes expresiones de apoyo a la llamada Cuarta Transformación. Con el paso de los años, su presencia se volvió habitual en Palacio Nacional y en redes sociales.

El apodo de “Lord Molécula” surgió precisamente en internet, donde usuarios comenzaron a identificarlo por su manera efusiva de participar en las conferencias presidenciales. Desde entonces, el sobrenombre se volvió parte de su identidad pública.

Además de acudir a las mañaneras, Pozos mantiene actividad constante en plataformas digitales y canales de video, donde comparte contenido relacionado con política nacional y temas de actualidad.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las mañaneras?

Hasta el momento, “Lord Molécula” indicó que permanecerá alejado de las conferencias por “un par de meses”, aunque no detalló una fecha exacta para regresar. Todo dependerá de la evolución de su recuperación tras la operación de cadera.

Su salida temporal ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios le desearon éxito en su intervención médica, mientras otros comentaron sobre la relevancia que tuvo su presencia dentro de las conferencias matutinas en los últimos años.

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