Pocos lo saben, pero esta es la tercera causa de muerte en México y así la puedes prevenir

Después de las cardiopatías isquémicas y la diabetes , la enfermedad renal crónica se ha posicionado como la tercera causa de muerte en México. La tasa nacional de mortalidad por enfermedad renal crónica es de 45.35 muertes por cada 100 mil habitantes.

Impulsar políticas públicas orientadas a la prevención y detección temprana es esencial para reducir el riesgo de esta enfermedad , de acuerdo con la comunidad médica y académica.

Enfermedad renal crónica: Tercera causa de muerte en México

El pasado 12 de marzo, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se celebró el Foro Universitario por el Día Mundial del Riñón 2026 , donde se advirtió y planteó que se debe impulsar la prevención y detección temprana con el objetivo de reducir el riesgo mortal de este padecimiento.

La Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la institución universitaria presentó, durante este encuentro, los resultados de un cuestionario hecho a mil 411 integrantes de la comunidad universitaria, elaborado en colaboración con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

El objetivo del cuestionario aplicado fue identificar factores de riesgo vinculados a las funciones renales. El 62% de los encuestados fueron estudiantes de 15 a 24 años, grupos de alumnos en que se observaron antecedentes familiares de esta enfermedad, así como casos de hipertensión arterial, diabetes y un uso elevado de medicamentos sin prescripción médica.

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, titular de la DGAS, hizo hincapié, durante el encuentro, en la importancia moderar el uso de medicamentos, especialmente aquellos que se ingieren sin indicación de profesionales de la salud, ya que este factor puede incrementar el riesgo contra la salud de todos aquellos que lo realizan conforme avanza la edad. De acuerdo con el titular de la DGAS, 144 personas requirieron exámenes químicos para posteriores evaluaciones más profundas, lo que les permitió localizar casos potenciales que ameritaban seguimiento especializado.

Realizado en el Auditorio Doctor Samuel Ramírez Moreno, el foro sirvió también para tomar en cuenta estrategias de intervención dentro del ámbito universitario. Gustavo Adolfo Olaiz Fernández consideró que hay todo un campo fértil para fortalecer la detección temprana de este padecimiento, especialmente durante etapas iniciales.

Un desafío para la salud pública

La salud renal fue calificada por la directora general de la Cenatra, Rosa Erro Aboytia, como un reto de gran magnitud para la salud pública del país.

La tasa nacional de mortalidad por este padecimiento, según sus datos, alcanza las 45.35 por cada 100 mil habitantes. Remarcó la necesidad de adoptar un enfoque integral que abarque desde la prevención, diagnóstico oportuno y acceso a terapias sustitutivas, hasta el trasplante renal, cuya alta demanda ha seguido en aumento.

El trasplante de riñón ocupa el primer lugar en la lista de solicitudes en el país, pero la brecha entre la demanda y la capacidad de respuesta del sistema sanitario persiste.

Laura Cortés Sanabria, directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, participó también en el foro, advirtiendo sobre el alto costo público que requiere la atención de la insuficiencia renal crónica con procedimientos tales como la diálisis y hemodiálisis.

CA