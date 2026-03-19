Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro: Cuánto recibirá cada beneficiario en abril

Durante abril de 2026, estudiantes de nivel medio superior y superior en México recibirán un pago doble correspondiente a las Becas para el Bienestar, lo que representa un apoyo económico acumulado para cubrir los primeros meses del año.

La medida aplica tanto para la Beca Benito Juárez como para Jóvenes Escribiendo el Futuro, programas impulsados por el Gobierno federal para apoyar la permanencia escolar de millones de jóvenes.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el depósito contemplará los bimestres enero-febrero y marzo-abril, luego de que se completara el proceso de carga y validación de matrícula en los distintos subsistemas educativos.

¿Cuánto dinero recibirán en abril?

El monto a depositar dependerá del nivel educativo del beneficiario:

Beca Universal Benito Juárez (media superior)

Estudiantes de bachillerato en escuelas públicas recibirán un total de 3 mil 800 pesos, resultado de sumar dos bimestres de 1,900 pesos cada uno. Este programa beneficia a más de 4.1 millones de alumnos en todo el país.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior)

En el caso de universitarios inscritos en instituciones públicas prioritarias, el pago será de 11 mil 600 pesos , correspondiente a dos depósitos bimestrales de 5 mil 800 pesos. Actualmente, este apoyo alcanza a alrededor de 425 mil estudiantes.

¿Por qué habrá pago doble?

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, explicó que el depósito conjunto de los dos primeros bimestres del año responde a un ajuste administrativo.

Según detalló, fue necesario esperar a que las escuelas completaran el registro de matrícula y su validación oficial, lo que retrasó la dispersión inicial de recursos. Por ello, ambos periodos se pagarán de forma acumulada en abril.

Fechas y recomendaciones

Aunque la SEP aún no publica el calendario exacto de depósitos, se prevé que la dispersión se realice a lo largo de abril, como ocurre habitualmente con estos programas sociales.

Ante ello, se recomienda a los beneficiarios:

Mantenerse atentos a los canales oficiales de la SEP

Verificar que su estatus en el padrón de becas esté activo

Revisar el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar

Cabe recordar que los pagos se realizan de manera directa y escalonada, por lo que no todos los estudiantes reciben el depósito el mismo día .

Con este apoyo extraordinario, el Gobierno federal busca fortalecer el acceso y la permanencia en la educación, al brindar recursos que contribuyen a cubrir gastos escolares y reducir la deserción en distintos niveles educativos.

YC