Playas del golfo de México ya están "limpias" tras derrame de crudo, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que, tras el trabajo "permanente" de las autoridades, las playas del golfo de México que fueron afectadas por un derrame de hidrocarburo detectado hace unas semanas ya están limpias.

Detalló que su administración se encuentra en contacto con las personas afectadas para poder resarcir el daño generado por la contaminación.

"En este momento las playas están limpias, eso es muy importante, porque se limpiaron, no es porque naturalmente ya no llegó el petróleo a la playa, sino porque hubo un proceso de limpieza. Y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño" , declaró la Mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Te puede interesar: Sheinbaum evita opinar sobre designación de Argentina al CNG

Asimismo, Sheinbaum subrayó que el grupo interdisciplinario —integrado por la Secretaría de la Marina, la de Medio Ambiente, Ciencia y Petróleos Mexicanos (Pemex)— que está investigando este derrame de hidrocarburos va a permanecer "de manera permanente" ante futuros casos similares.

El objetivo, explicó, es que puedan trabajar en sistemas de alerta que "nos permitan conocer con mayor detalle cuándo hay una fuga de este tipo".

"Vamos a seguir trabajando (...) en un sistema de alertamiento que, como mencionamos, se está perfeccionando tanto para huracanes en el Pacífico como en el Golfo y también de posible contaminación en el mar", dijo.

¿A qué se debió el derrame de hidrocarburo en el golfo de México?

Autoridades del Gobierno mexicano atribuyeron este jueves la contaminación por hidrocarburos en el golfo de México a tres fuentes: el vertimiento ilegal de un buque y dos emanaciones naturales, que afectan las costas de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, en el este del país.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó en conferencia de prensa que el primer foco fue un buque que realizó un vertimiento ilegal el 3 de marzo en Coatzacoalcos, aunque aún no ha sido posible identificarlo porque en la zona había 13 embarcaciones fondeadas.

Al respecto, la Presidenta indicó que aún no se sabe si la emanación fue de "manera natural" a causa de un pozo "que no ha sido explotado" o, por el contrario, se produjo un "problema en alguna instalación de Pemex".

"Ambos casos tenemos que investigarlos a fondo. Entonces, en este momento hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarell y, al mismo tiempo, de contención para que la fuga o la emanación natural de esta zona pueda ser contenida y no llegue a la playa", señaló.

El Gobierno de México anunció el miércoles más de 35 millones de pesos en apoyos económicos y técnicos para mitigar las afectaciones en el golfo de México, donde, dijo, se han recolectado 128 toneladas de residuos.

Lee también: Cuatro mineros quedan atrapados por derrumbe en mina de Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB