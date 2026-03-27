Nacional Monte de Piedad: ¿Qué sigue en el proceso tras última oferta para acabar con la huelga?

El Nacional Monte de Piedad está atravesando una crisis laboral crítica marcada por una huelga que inició desde el 1 de octubre de 2025 y hasta la fecha ya ha cumplido casi seis meses, manteniendo cerradas más de 300 sucursales en todo México, por lo que la institución ha hecho una última oferta para la resolución de la situación.

El sindicato de trabajadores mantiene el paro de labores denunciando violaciones al contrato colectivo de trabajo, ya que se han incumplido los acuerdos establecidos y ha intentado modificar prestaciones de manera unilateral, así como despidos injustificado y actitudes de acoso laboral por parte de la directiva.

En respuesta a la situación, el Monte de Piedad ha intentado ofrecer distintas opciones para terminar con la huelga las cuales han sido rechazadas, como el reciente intento donde ofreció un incremento del 5.3% directo al salario para garantizar la operatividad, aunque sectores sindicales han demandado cifras mayores en negociaciones previas.

Como última instancia el director de capital de la institución confirmó este 26 de marzo de 2026 que solicitaron un arbitraje obligatorio a las autoridades laborales —la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral— para destrabar el conflicto ante el rechazo sistemático del sindicato a sus propuestas.

¿Qué sigue en el proceso tras última oferta para acabar con la huelga?

El proceso ha entrado en una fase legal definitiva para intentar destrabar la huelga. Con la solicitud de arbitraje el Monte de Piedad busca que las autoridades laborales intervengan de forma directa para emitir una resolución obligatoria. Este mecanismo busca que un tercero imparcial dicte una resolución vinculante para ambas partes si no logran ponerse de acuerdo.

Es posible que se someta a votación o un análisis sobre las propuestas, y aunque la directiva sindical ha mostrado un "rechazo absoluto", legalmente se espera que las propuestas se den a conocer formalmente a la base trabajadora para su consideración.

Sin embargo se desconoce si el sindicato aceptará esta medida de resolución, tampoco se tiene información sobre la fecha en la que sucederá el arbitraje.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR