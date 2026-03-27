Un nuevo accidente en una mina tiene atrapados a cuatro trabajadores. Los hechos sucedieron en el estado de Sinaloa y estos son los detalles:

Cuerpos especializados en rescate fueron desplazados a la zona serrana de la sindicatura de Cacalotán, en el municipio de El Rosario, donde un derrumbe en el interior de una mina dejó atrapados a cuatro trabajadores, sin que se conozca su situación, por la ubicación del accidente .

A través de redes sociales y reportes al Instituto Estatal de Protección Civil, se dio a conocer que el accidente tuvo lugar la tarde del pasado jueves, en el que más de 11 mineros lograron salir al desplomarse una parte interna de la mina .

La ubicación de la mina imposibilita la comunicación

Por la ubicación de esta mina en la zona serrana del municipio sureño, la comunicación no es buena; solo se conoce por familiares de algunos de los trabajadores que se hacen esfuerzos por lograr rescatarlos con vida.

Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado, señaló que el reporte que se conoció es que solo cuatro mineros permanecen atrapados, por lo que fueron enviadas brigadas especializadas en rescate de este tipo, por lo que se espera que puedan ser sacados con vida estos trabajadores.

Señaló que no se puede anticipar ninguna información y solo se conoce que la empresa ya trabaja en las labores de rescate, pero se van a reforzar las acciones con equipo y personal más especializado.

Jornada violenta en Culiacán deja dos muertos

Ayer, en hechos distintos de violencia en la capital del estado, dos personas del sexo masculino fueron privadas de la vida con disparos de armas de fuego y uno más resultó herido, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital para ser atendido con urgencia.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas de que en el fraccionamiento Los Ángeles, en la parte norte de Culiacán, se escucharon varias detonaciones de armas de fuego, por lo que al acudir al lugar, encontraron a una persona muerta dentro de un automóvil, el cual presentaba diversos impactos.

Sobre este hecho, se conoció que la persona que perdió la vida en el ataque, la cual viajaba como copiloto en un vehículo, fue identificada como Uriel Rodrigo "N", de 32 años de edad, en tanto que su acompañante, que resultó herido, aún no se conoce su nombre.

De acuerdo con las investigaciones, las personas atacadas a balazos viajaban en un vehículo Chevrolet Aveo; al circular por la calle Capistrano, del fraccionamiento Los Ángeles, fueron atacadas a balazos por personas desconocidas.

A espaldas de una plaza comercial, por la calle de los Pinos, en la colonia La Campiña, en la parte oriente de Culiacán, fue encontrado abandonado el cuerpo de una persona del sexo masculino que presentaba varios impactos de bala y este no portaba ningún tipo de identificación entre sus ropas.

Los vecinos de la zona que colinda con las riberas del río Tamazula notificaron a las líneas de emergencia sobre el cuerpo de una persona del sexo masculino, de apariencia joven, el cual presentaba heridas.

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