La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó fijar una postura sobre la decisión del gobierno de Argentina de designar al Cártel Nueva Generación (CNG) como una "organización terrorista".

Durante su conferencia matutina de este viernes, la Mandataria fue cuestionada sobre la designación anunciada ayer por las autoridades de dicho país. "Mejor no comentamos", dijo como respuesta.

El día de ayer, a través de un comunicado publicado por la oficina del presidente argentino, Javier Milei, se dio a conocer que se dispuso la incorporación del CNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

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La decisión, según el gobierno argentino, se basa "en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas".

Argentina sigue la decisión de Estados Unidos

La medida sigue a la adoptada en 2025 por el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que designó organización terrorista al CNG junto con otros cinco cárteles mexicanos. Además, el presidente estadounidense se ha ofrecido a intervenir en México para ayudar en el combate contra estas organizaciones criminales.

La inclusión del CNG en el RePeT "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos".

Asimismo, "refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado organización terrorista" al CNG.

El comunicado manifiesta el "compromiso" de Milei "con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo", y su convicción "inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní".

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MB

