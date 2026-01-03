AMLO condena intervención de EU en Venezuela y respalda postura de Sheinbaum

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este sábado en el debate público internacional con un mensaje contundente en el que condenó lo que calificó como un “atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela” y el “secuestro de su presidente”, en referencia a la reciente intervención de Estados Unidos en ese país.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el exmandatario fijó una postura crítica hacia Washington, pese a reiterar que se encuentra retirado de la vida política.

En su pronunciamiento, López Obrador sostuvo que sus convicciones “libertarias” le impiden guardar silencio ante hechos que, a su juicio, vulneran el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos.

Asimismo, responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos por actuar como una “tiranía mundial” y afirmó que figuras históricas como Simón Bolívar o Abraham Lincoln no habrían aceptado una conducta de ese tipo por parte de Washington. El exmandatario dirigió además un mensaje explícito al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien exhortó a no dejarse llevar por la autocomplacencia ni por sectores a los que calificó como “halcones”.

“Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”, señaló López Obrador, al advertir que una victoria inmediata podría convertirse en una derrota de mayores dimensiones en el futuro. "No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición."

Respaldo a Sheinbaum y llamado a la unidad latinoamericana

López Obrador también aprovechó su mensaje para expresar su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que cuenta con su “apoyo incondicional” y subrayó su identidad latinoamericana, más allá de su nacionalidad mexicana.

Finalmente, citó la frase “el respeto al derecho ajeno es la paz”, atribuida a Benito Juárez, como eje rector de las relaciones internacionales y como principio que, afirmó, debería prevalecer ante la actual crisis en Venezuela.

YC