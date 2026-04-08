Este miércoles 8 de abril de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará una jornada marcada por el intenso calor y condiciones atmosféricas sumamente secas. Los tapatíos deberán enfrentar un día donde el sol será el protagonista absoluto desde las primeras horas de la mañana hasta el atardecer. Estos son los detalles del pronóstico del clima:

El reporte oficial de Conagua para la Perla Tapatía

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua, se prevé un día que transitará de cielos completamente despejados a intervalos de nubosidad parcial. Sin embargo, estas nubes no traerán ningún alivio, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un rotundo cero por ciento para toda la región.

La jornada comenzó con una mañana relativamente fresca y agradable, registrando temperaturas mínimas que oscilaron entre los 15°C y 17°C. Pero el panorama cambiará drásticamente después del mediodía, cuando el termómetro escale rápidamente hasta alcanzar máximas sofocantes de entre 31°C y 33°C en la mayor parte de la ciudad .

El punto más crítico de este fenómeno térmico ocurrirá entre las 15:00 y las 17:00 horas, momento en el que la sensación térmica podría ser aún mayor debido a la bajísima humedad del 13% . Además, el índice UV alcanzará el nivel 12, una categoría considerada como extremadamente alta y peligrosa para la exposición directa de la piel.

Alerta estatal de Protección Civil de Jalisco

Ante este escenario tan hostil y prolongado, Protección Civil de Jalisco ha emitido una alerta estatal preventiva para toda la población. La dependencia advierte que el ambiente caluroso y seco será una constante no solo durante el día de hoy, sino durante el resto de la semana, afectando severamente la rutina diaria de los habitantes.

El viento también jugará un papel crucial y molesto durante la tarde de este miércoles. Se esperan ráfagas provenientes del oeste y suroeste con velocidades que alcanzarán rachas de hasta 25 kilómetros por hora en la zona urbana, lo que podría levantar polvo, generar tolvaneras y empeorar significativamente la calidad del aire que respiramos.

En municipios aledaños y densamente poblados como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, las condiciones serán prácticamente idénticas, compartiendo la misma masa de aire seco. Las autoridades locales han hecho un llamado urgente a la población para evitar cualquier tipo de actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor insolación.

Tips rápidos para sobrevivir al calor tapatío hoy

Para que este clima extremo no te tome por sorpresa ni afecte tu bienestar físico, en El Informador hemos recopilado las recomendaciones más efectivas de los expertos en salud. Sigue esta lista de puntos clave para mantenerte seguro y fresco durante tus traslados o tu jornada laboral en la calle:

- Hidratación constante y preventiva: Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed, para evitar un golpe de calor repentino o deshidratación severa.

- Protección solar obligatoria: Aplica bloqueador con factor de protección mayor a 50 cada tres horas, y utiliza gafas de sol con filtro UV, gorra o sombrero de ala ancha si caminas por la vía pública.

- Ropa inteligente y ligera: Viste prendas holgadas, de colores claros y telas transpirables como el algodón o el lino, que permiten una mejor ventilación corporal y evitan la retención del calor excesivo.

Es fundamental prestar especial atención y cuidado a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, como niños pequeños, adultos mayores y mascotas. Nunca dejes a nadie, incluidos tus animales de compañía, dentro de un vehículo estacionado bajo el sol, ya que la temperatura interior puede volverse letal en cuestión de escasos minutos.

Mantente siempre informado sobre las últimas actualizaciones del clima a través de nuestros canales oficiales y redes sociales. El calor extremo no dará tregua pronto, por lo que adaptar nuestra rutina diaria a estas altas temperaturas es la mejor estrategia para disfrutar de la ciudad sin poner en riesgo nuestra salud integral.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial y revisada por un editor

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