Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes podrían perder el apoyo en 2026?

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su economía y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, de cara a 2026, la Secretaría de Bienestar informó que algunas beneficiarias podrían ser dadas de baja del programa.

En días recientes han surgido rumores sobre un posible incremento en el monto de la pensión para el próximo año. Aunque esta versión parece encaminada a concretarse, aún falta que la Presidenta Claudia Sheinbaum dé a conocer los reportes oficiales que confirmen el ajuste.

Aun así, la noticia ha tomado por sorpresa a muchas beneficiarias que esperan con expectativa su pago. No obstante, este apoyo no llegará a todas, ya que, por disposición oficial, algunas mujeres dejarán de formar parte del programa.

¿Quiénes serán dadas de baja de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, existen diversos motivos por los cuales una beneficiaria podría ser dada de baja en 2026. A continuación, se detallan las principales razones:

Inconsistencias en datos de identificación: Presentar documentación falsa, información incorrecta o no actualizar datos ante el Renapo.

Presentar documentación falsa, información incorrecta o no actualizar datos ante el Renapo. Cumplir 65 años: Al alcanzar esta edad, las beneficiarias serán incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y comenzarán a recibir 6 mil 200 pesos bimestrales.

Al alcanzar esta edad, las beneficiarias serán incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y comenzarán a recibir 6 mil 200 pesos bimestrales. No cobrar la pensión: No retirar el apoyo en dos bimestres consecutivos y no ser localizada durante las visitas domiciliarias.

No retirar el apoyo en dos bimestres consecutivos y no ser localizada durante las visitas domiciliarias. Defunción: El fallecimiento debe ser reportado; además, si el CURP refleja el deceso, el registro será eliminado de forma automática.

El fallecimiento debe ser reportado; además, si el CURP refleja el deceso, el registro será eliminado de forma automática. Falsificación del medio de pago: Cualquier alteración en el documento o tarjeta de cobro derivará en la baja del programa.

Cualquier alteración en el documento o tarjeta de cobro derivará en la baja del programa. Baja voluntaria: La beneficiaria puede solicitar su salida del programa de manera directa.

La beneficiaria puede solicitar su salida del programa de manera directa. Residencia en el extranjero: Cambiar el domicilio fuera del país ocasiona la cancelación del apoyo.

Cambiar el domicilio fuera del país ocasiona la cancelación del apoyo. Duplicidad de registros o cobro simultáneo: Si se detectan estas irregularidades, se dará de baja el registro con menor antigüedad.

Si se detectan estas irregularidades, se dará de baja el registro con menor antigüedad. No recoger la Tarjeta del Bienestar: La falta de recolección del medio de pago implica la baja automática.

Es importante precisar que, antes de que se concrete la cancelación definitiva de la Pensión Mujeres Bienestar en 2026, la primera señal de alerta será la retención del pago. Si después de cuatro meses las irregularidades no son subsanadas, la Secretaría procederá a suspender el apoyo y, de persistir la situación, se notificará la baja definitiva.

Para evitar la suspensión o cancelación del apoyo, las beneficiarias deben mantener actualizada su información, cumplir con los requisitos del programa y estar atentas a cualquier notificación oficial de la Secretaría de Bienestar.

