Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes podrían perder el apoyo en 2026?

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su economía y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, de cara a 2026, la Secretaría de Bienestar informó que algunas beneficiarias podrían ser dadas de baja del programa.En días recientes han surgido rumores sobre un posible incremento en el monto de la pensión para el próximo año. Aunque esta versión parece encaminada a concretarse, aún falta que la Presidenta Claudia Sheinbaum dé a conocer los reportes oficiales que confirmen el ajuste.Aun así, la noticia ha tomado por sorpresa a muchas beneficiarias que esperan con expectativa su pago. No obstante, este apoyo no llegará a todas, ya que, por disposición oficial, algunas mujeres dejarán de formar parte del programa.De acuerdo con las reglas de operación del programa, existen diversos motivos por los cuales una beneficiaria podría ser dada de baja en 2026. A continuación, se detallan las principales razones:Es importante precisar que, antes de que se concrete la cancelación definitiva de la Pensión Mujeres Bienestar en 2026, la primera señal de alerta será la retención del pago. Si después de cuatro meses las irregularidades no son subsanadas, la Secretaría procederá a suspender el apoyo y, de persistir la situación, se notificará la baja definitiva.Para evitar la suspensión o cancelación del apoyo, las beneficiarias deben mantener actualizada su información, cumplir con los requisitos del programa y estar atentas a cualquier notificación oficial de la Secretaría de Bienestar.