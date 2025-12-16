Con la publicación de una fotografía en sus redes sociales, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña presumió este martes que ya es parte de los beneficiarios de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa del Gobierno Federal dirigido a personas desde los 65 años de edad.

En la imagen, Noroña posa junto con su tarjeta del Banco del Bienestar, a través de la cual, como todo derechohabiente, recibirá un pago bimestral de 6 mil 200 pesos.

"Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar", expresó en la publicación que acompaña a su fotografía.

En marzo pasado, el senador morenista se encontraba realizando un video en sus redes sociales cuando recordó que acababa de cumplir 65 años, por lo que ya era momento de tramitar la Pensión del Bienestar.

"¡Ya me toca...uuuu! ¡Cuándo me llega...uuuu! Ya voy a recibir mi pensión de adulto mayor", festejó con el puño en alto y bailando en su oficina del Senado.

Lo anterior sucedió mientras pasaba por una de sus tantas polémicas, pues el legislador siempre ha replicado el discurso de la austeridad republicana propio de la Cuarta Transformación; no obstante, días antes fue criticado por un viaje que realizó por Francia, para participar en una reunión de legisladores, así como pasear por el Río Sena y volar en primera clase.

