Pensión Bienestar: fecha probable en la que iniciarían los pagos de enero 2026

La Pensión Bienestar es uno de los programas que benefician a millones de personas en México, debido a los pagos que se realizan de manera bimestral. Después del depósito correspondiente al periodo noviembre-diciembre, las y los inscritos a este apoyo social ya se preparan para el siguiente pago, que corresponde a enero-febrero de 2026, y es el primero del año venidero.

Aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado de manera oficial el calendario de depósitos, con base en la organización de pagos de bimestres anteriores, se estima que los depósitos podrían iniciar el viernes 2 de enero de 2026, el primer día hábil del primer mes del año, o bien, hasta el lunes 5, para realizar pagos a lo largo de toda esa semana.

Las personas que pueden registrarse a la Pensión Bienestar son aquellos adultos mayores de 65 años; mujeres de 60 a 64 años que aún no alcanzan la edad para la pensión; y las personas con discapacidad.

Requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar

Quienes aún no reciben la Pensión Bienestar pueden acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación. Solo es muy importante tener en cuenta que deben estar abiertas las convocatorias por programa:

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, certificado médico de una institución pública.

Los adultos mayores y personas con discapacidad pueden designar un auxiliar para realizar el trámite en su nombre.

Para confirmar la fecha exacta del inicio de pagos de enero 2026, se recomienda esperar la publicación del calendario oficial por parte de la Secretaría del Bienestar o su titular, Ariadna Montiel, a través de sus canales oficiales o durante "La Mañanera del pueblo".

