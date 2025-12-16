Caravana Coca-Cola 2025 amplía su recorrido: Nuevas fechas y Estados confirmados

Coca-Cola regresa un año más para encender la magia y la energía de diciembre con su característico y esperado desfile navideño , una experiencia que fusiona el espíritu de la Navidad con los productos y personajes más icónicos de la marca.

Más que una estrategia de marketing, la Caravana Coca-Cola se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la temporada decembrina , gracias a su amplio alcance y a su mensaje de amor, tradición y unión familiar.

Entre luces, espectáculos, colores, degustaciones y regalos, la Caravana Coca-Cola recorre distintas ciudades de México repartiendo alegría y momentos inolvidables. Este año no ha sido la excepción: su recorrido comenzó a inicios de diciembre y, ante la insistencia del público, la empresa decidió ampliar su ruta e incluir nuevos destinos.

¿Qué es la Caravana Coca-Cola?

La Caravana Coca-Cola es un desfile integrado por camiones, tráileres y carros alegóricos decorados con temática navideña y cientos de luces , los cuales avanzan por las principales calles de las ciudades seleccionadas.

El evento también incluye actividades diseñadas para fomentar la convivencia familiar y reforzar la presencia de la marca, como sets fotográficos, entrega de regalos y productos Coca-Cola, dinámicas interactivas, degustaciones y más.

Además, el recorrido cuenta con la participación de personajes emblemáticos como Santa Claus y los osos polares, lo que lo convierte en una experiencia ideal para familias con niños pequeños.

¿Qué ciudades ha visitado la Caravana Coca-Cola 2025?

Como parte de su campaña navideña, Coca-Cola inició sus desfiles a principios de diciembre, visitando distintos estados del país, entre ellos Monterrey, Morelia, Saltillo y otras ciudades.

En días recientes, la compañía confirmó el arranque de una segunda etapa del recorrido, sumando nuevos destinos a su ruta.

Nuevas fechas, horarios y lugares de la Caravana Coca-Cola 2025

Hasta el momento, se ha confirmado que la caravana visitará las siguientes ciudades:

Tepic, Nayarit

Fecha: 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Grupo Embotellador Nayar Coca-Cola

Puerto Vallarta, Jalisco

Fecha: 19 de diciembre

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Av. Fluvial Vallarta 1078

La Caravana Coca-Cola 2025 continúa llevando el espíritu navideño a más ciudades del país, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la temporada y un punto de encuentro para familias que buscan celebrar la Navidad con alegría y tradición.

