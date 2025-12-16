Solsticio de invierno: Fecha, hora y todo lo que debes saber del cambio de estación en México

El solsticio de invierno es uno de los eventos astronómicos más significativos del año, debido a que marca el inicio oficial de la estación más fría en el hemisferio norte, fenómeno que ocurre cada diciembre y está relacionado directamente con la posición de la Tierra respecto al Sol, lo que provoca cambios notables en la duración del día y la noche.

En México, el solsticio de invierno no solo tiene implicaciones científicas, sino también culturales y climáticas. A partir de este momento, se registra el día con menos horas de luz solar del año y la noche más larga, una condición que influye en las temperaturas, la actividad cotidiana y diversos fenómenos atmosféricos propios de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora inicia el invierno en México?

El solsticio de invierno en México ocurrirá el domingo 21 de diciembre, a las 9:03 horas, tiempo del centro del país y a partir de ese momento se considera que inicia el invierno desde el punto de vista astronómico, independientemente de las variaciones climáticas que puedan presentarse en las distintas regiones del territorio nacional.

Este evento se produce cuando el Sol alcanza su punto más austral en el cielo, es decir, cuando su trayectoria aparente es la más baja del año y como consecuencia, la radiación solar que llega al hemisferio norte es menor, lo que da lugar a días más cortos y noches más prolongadas.

¿Qué es el solsticio de invierno y por qué ocurre?

El solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que se presenta debido a la inclinación del eje terrestre, la cual es de aproximadamente 23.5 grados. Durante esta etapa del año, el Polo Norte se encuentra inclinado en dirección opuesta al Sol, provocando que los rayos solares incidan de forma menos directa sobre esta parte del planeta.

Este evento no significa que ese día sea el más frío del año, pero sí marca el inicio del periodo invernal astronómico. A partir del solsticio, los días comienzan a alargarse de manera gradual hasta alcanzar su punto máximo en el solsticio de verano, que ocurre en junio.

¿Qué efectos tiene el solsticio de invierno en México?

En México, el solsticio de invierno se asocia con el descenso de temperaturas, especialmente en las regiones del norte y en zonas montañosas del centro del país, además, durante esta temporada son más frecuentes los frentes fríos, las heladas y las mañanas con bancos de niebla, así como los contrastes térmicos entre el día y la noche.

Además, este cambio de estación influye en actividades agrícolas, en el consumo energético y en la vida cotidiana de la población, ya que las horas de luz natural se reducen de manera significativa.

YC