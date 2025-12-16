En un video que circula en redes sociales, productores agrícolas y transportistas mexicanos aseguraron que llevarían a cabo una nueva mesa de diálogo con representantes del Gobierno de México el miércoles 17 de diciembre. Aseveraron que, de no ser escuchados, tomarían nuevamente carreteras, aduanas y hasta puertos marítimos. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano pidieron a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el establecimiento de precios dignos a sus cosechas y seguridad en las carreteras. En un video compartido por la ANTAC, David Ortiz, integrante de la Asociación, aseveró que siguen “la lucha […] vamos a tener la otra reunión para el día miércoles [17 de diciembre]."Aclaró que continúan en mesas de diálogo con la actual Administración y dijo que piden “seguridad para los transportistas en carreteras, salir a trabajar y volver a casa […]”Los campesinos y transportistas no descartaron ampliar sus protestas a los puertos marítimos. Cabe señalar que, en días pasados, tras avalarse la Ley General de Aguas, productores anunciaron un "receso estratégico" tras varias semanas de bloqueos en distintos puntos del país."Tenemos que defender nuestras familias, tenemos que defender a nuestra producción y eso es la única manera de hacerlo acompañamos, no queda de otra. Nada más vamos a ponernos de acuerdo entre todos los representantes de todos los estados que estamos hoy aquí para salir nuevamente a la manifestación", dijo "Yako" Rodríguez.Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó recientemente que el Gobierno de México mantendría mesas de trabajo con transportistas y productores para llegar a buenos acuerdos."Seguir trabajando nosotros en Gobernación, seguir atendiendo las mesas como lo hemos venido haciendo para que lleguen a buenos acuerdos con los expertos en los temas que trabajan en el gobierno mexicano, y que pues si dan un gran apoyo al campo mexicano", dijo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF