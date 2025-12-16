En un video que circula en redes sociales, productores agrícolas y transportistas mexicanos aseguraron que llevarían a cabo una nueva mesa de diálogo con representantes del Gobierno de México el miércoles 17 de diciembre. Aseveraron que, de no ser escuchados, tomarían nuevamente carreteras, aduanas y hasta puertos marítimos.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) , el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano pidieron a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el establecimiento de precios dignos a sus cosechas y seguridad en las carreteras.

En un video compartido por la ANTAC, David Ortiz, integrante de la Asociación , aseveró que siguen “ la lucha […] vamos a tener la otra reunión para el día miércoles [17 de diciembre]. "

Aclaró que continúan en mesas de diálogo con la actual Administración y dijo que piden “ seguridad para los transportistas en carreteras, salir a trabajar y volver a casa […] ”

Las protestas y su alcance

Los campesinos y transportistas no descartaron ampliar sus protestas a los puertos marítimos. Cabe señalar que, en días pasados, tras avalarse la Ley General de Aguas , productores anunciaron un " receso estratégico " tras varias semanas de bloqueos en distintos puntos del país.

" Tenemos que defender nuestras familias, tenemos que defender a nuestra producción y eso es la única manera de hacerlo acompañamos, no queda de otra. Nada más vamos a ponernos de acuerdo entre todos los representantes de todos los estados que estamos hoy aquí para salir nuevamente a la manifestación ", dijo "Yako" Rodríguez.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación , informó recientemente que el Gobierno de México mantendría mesas de trabajo con transportistas y productores para llegar a buenos acuerdos.

" Seguir trabajando nosotros en Gobernación, seguir atendiendo las mesas como lo hemos venido haciendo para que lleguen a buenos acuerdos con los expertos en los temas que trabajan en el gobierno mexicano, y que pues si dan un gran apoyo al campo mexicano ", dijo.

