Los homicidios en México cayeron un 42% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, durante los primeros dieciséis meses de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —periodo en el que se han detenido más de 43 mil personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 327 toneladas de droga—, informó este martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

"Cuarenta y dos por ciento de reducción en homicidios dolosos de septiembre de 2024 a enero de 2026. Eso significa 36 homicidios diarios menos", señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que el promedio diario de asesinatos descendió de 86.9 a 50.9 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y enero de 2026, lo que implica 36 homicidios menos cada día.

Destacó además que el dato de enero de 2026 es el más bajo en los últimos 10 años, al revisar los registros desde 2016.

Figueroa detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 5.,6 % de los homicidios en lo que va de 2026:

Guanajuato

Baja California

Chihuahua

Estado de México

Sinaloa

Morelos

Guerrero.

Bajan delitos de alto impacto, sube robo a casas

El gobierno mexicano resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, entre enero de 2025 y enero de 2026, como el feminicidio (-12.7%); lesiones dolosas por arma de fuego (-12.2%); secuestro (-50%); total de robos con violencia (-24.6%); robo de vehículo con violencia (-33.6%); robo a transportistas (-20.4%); robo a transeúnte (-18.4%); robo a negocio (-25.2%) y la extorsión (30.3%).

La excepción fue el robo a casa habitación que en el mismo periodo se elevó un 2.6 por ciento.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en estos 16 meses de la administración de Sheinbaum se han detenido a 43 mil 439 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 327.8 toneladas de droga, "incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo".

Además, indicó que se aseguraron 22 mil 832 armas de fuego y se desmantelaron 2 mil 28 laboratorios de metanfetaminas.

Asimismo, Harfuch destacó la detención de César Alejandro 'N', alias 'El Botox', líder de la facción delictiva “Los Blancos de Troya”, quien está relacionado con el homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo, en Michoacán. Además, mencionó la desarticulación de la facción delictiva "Los Salazar" quien reclutaba personal para integrar grupos criminales para el grupo criminal de "Los Beltrán Leyva” en los estados de Querétaro, Sinaloa y Guerrero.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196 mil asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), según las estadísticas del SESNSP.

