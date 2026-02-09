Pensión Bienestar: ¿Cuáles son los documentos para recoger mi tarjeta?

Si te registraste en diciembre de 2025 para recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar , podrás recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar entre el 10 y el 14 de febrero , según informó la Secretaría de Bienestar.

Para recibirla, deberás presentar los siguientes documentos obligatorios:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial del Inapam).

CURP en impresión reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial).

Teléfono de contacto.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto (SMS) con la fecha, hora y lugar exactos donde deberán acudir por su tarjeta. También es posible consultar esta información en el portal www.gob.mx/bienestar

ingresando la CURP.

¿De cuánto es de la Pensión Bienestar?

Las tarjetas permitirán cobrar directamente el apoyo económico sin intermediarios. Actualmente, las personas adultas mayores de 65 años o más reciben seis mil 400 pesos bimestrales, mientras que las mujeres de 60 a 64 años reciben tres mil 100 pesos cada dos meses y, al cumplir 65, pasan automáticamente al programa de Adultos Mayores.

La Secretaría también anunció que del 16 al 22 de febrero se abrirá un nuevo periodo de registro para quienes aún no forman parte del programa. La atención se realizará de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, siguiendo un calendario por letra inicial del primer apellido.

Con este proceso, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar el acceso a los programas del Bienestar y fortalecer la protección social de las personas mayores y mujeres en todo el país.

EE