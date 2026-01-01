Pensión IMSS: Fecha de pago de enero 2026 oficial; calendario completo del año nuevo

Muchas personas ya se encuentran organizando sus gastos para el arranque del año, especialmente en torno a la fecha oficial de pago de la Pensión IMSS correspondiente a enero de 2026. Este ingreso es un derecho de los trabajadores mexicanos pensionados bajo la Ley de 1973 y representa el principal sustento mensual para miles de beneficiarios.

Aunque el depósito de diciembre de 2025 se realizó hace algunas semanas, la atención ahora está puesta en cuándo se reflejará el pago del primer mes de 2026, el cual no se realiza hoy, sino un día después de lo habitual, de acuerdo con el calendario oficial.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de enero 2026?

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene como práctica depositar las pensiones el primer día de cada mes. Sin embargo, hoy jueves 1 de enero de 2026 es día de descanso obligatorio e inhábil por la celebración de Año Nuevo.

De acuerdo con lo establecido por el propio instituto, cuando el primer día del mes es inhábil, el pago se recorre al siguiente día hábil. Por esta razón, el depósito de la Pensión IMSS de enero 2026 se realizará mañana, viernes 2 de enero, tal como lo marca el calendario oficial publicado por el IMSS.

Para quienes no han cobrado diciembre de 2025

Las personas que aún no visualicen el pago correspondiente a diciembre de 2025 pueden consultar directamente con su institución bancaria o acudir a ventanilla para verificar el estatus del depósito el día de mañana que sea hábil. En caso de detectar alguna anomalía, se recomienda contactar al IMSS para recibir orientación y dar seguimiento al caso.

Este ajuste en la fecha del primer pago del año resalta la importancia de la planeación financiera, especialmente para quienes dependen de la pensión como ingreso principal. Aunque el retraso es únicamente de un día, es fundamental considerarlo para evitar contratiempos en pagos y compromisos económicos.

Para confirmar fechas, montos o cualquier actualización relacionada con la Pensión IMSS, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales del instituto.

