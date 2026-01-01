Clima HOY: Guadalajara inicia 2026 con tiempo estable; este es el pronóstico del 1 de enero

Guadalajara inicia 2026 con un clima amable. El 1 de enero, el primer día de este año nuevo, se presenta con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada, un escenario ideal para quienes aprovechan el día de asueto y esperan el reinicio de las actividades tras las celebraciones.

Lo único que se debe tomar en cuenta son los altos niveles de contaminación, ya que varias estaciones muestran registros de más de 100 puntos imeca después de las celebraciones ayer 31 de diciembre.

¿Cuál es el pronóstico del clima para hoy 1 de enero en Guadalajara?

Durante la mañana de este 1 de enero, el ambiente es fresco, con temperaturas que rondan los 9 y 10 grados. La sensación térmica invita a salir con abrigo ligero, sobre todo antes del mediodía.

Con el paso de las horas, el día se vuelve más agradable. Hacia el mediodía, el termómetro superará los 20 grados y, por la tarde, alcanzará temperaturas máximas cercanas a los 26 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con algunos periodos de mayor nubosidad, pero sin condiciones para lluvia en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Este contraste entre mañana fresca y tarde cálida ha sido característico de esta temporada invernal.

El viento sopla de forma ligera y variable, con velocidades bajas que oscilan entre 1 y 11 km/h, sin rachas relevantes para el AMG. Estas condiciones contribuyen a una sensación térmica estable y a un ambiente cómodo durante gran parte del día, si bien las condiciones atmosféricas actuales, después de las celebraciones, no lo hacen precisamente el mejor para salir, al menos en las primeras horas del día.

Al llegar la noche, la temperatura descenderá de manera gradual. Se esperan valores entre 15 y 17 grados, con cielo parcialmente nublado a mayormente despejado y sin precipitaciones. El cierre del día volverá a dar condiciones de ambiente fresco a frío, pero sin ser extremo.

Panorama general en Jalisco HOY 1 de enero

De acuerdo con el panorama regional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en zonas serranas de Jalisco persiste un ambiente más frío durante la mañana, mientras que las rachas de viento más intensas se concentran en áreas costeras del Estado, sin impacto directo en el AMG.

Clima por hora en Guadalajara hoy jueves 1 de enero de 2026

La ciudad de Guadalajara comienza 2026 con un clima estable, un inicio de año sin alertas meteorológicas y con condiciones propicias para disfrutar el día de descanso.

08:00 | Parcialmente nublado | 9° | 2% lluvia |

09:00 | Parcialmente nublado | 13° | 1% lluvia |

10:00 | Parcialmente nublado | 16° | 0% lluvia |

11:00 | Parcialmente nublado | 19° | 0% lluvia |

12:00 | Parcialmente nublado | 22° | 0% lluvia |

13:00 | Parcialmente nublado | 24° | 0% lluvia |

14:00 | Parcialmente nublado | 25° | 0% lluvia |

15:00 | Parcialmente nublado | 26° | 0% lluvia |

16:00 | Mayormente nublado | 25° | 0% lluvia |

17:00 | Parcialmente nublado | 25° | 0% lluvia |

18:00 | Mayormente nublado | 24° | 0% lluvia |

19:00 | Parcialmente nublado | 21° | 0% lluvia |

20:00 | Parcialmente nublado | 19° | 0% lluvia |

21:00 | Parcialmente nublado | 17° | 0% lluvia |

22:00 | Parcialmente nublado | 16° | 0% lluvia |

23:00 | Mayormente despejado | 15° | 1% lluvia |

