Pensión Bienestar 2026: calendario tentativo y fecha en la que iniciaría el pago de enero

La Pensión Bienestar es uno de los programas que benefician a millones de personas en México, debido a los pagos que se realizan de manera bimestral. Después del depósito correspondiente al periodo noviembre-diciembre, las y los inscritos a este apoyo social ya se preparan para el siguiente pago, que corresponde a enero-febrero de 2026, y es el primero del año que inicia hoy jueves.

Si bien la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado de manera oficial el calendario de depósitos, con base en la organización de pagos de bimestres anteriores, se estima que podrían iniciar el viernes 2 de enero de 2026, el primer día hábil del primer mes del año, aunque lo más viable es que sea hasta el lunes 5, para realizar pagos a lo largo de toda esa semana, y luego del ajetreo por las celebraciones.

Las personas que pueden registrarse en la Pensión Bienestar son aquellos adultos mayores de 65 años; mujeres de 60 a 64 años que aún no alcanzan la edad para la pensión; y las personas con discapacidad.

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar

Quienes aún no reciben la Pensión Bienestar pueden acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación. Solo es muy importante tener en cuenta que deben estar abiertas las convocatorias por programa:

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, certificado médico de una institución pública

Los adultos mayores y personas con discapacidad pueden designar a un auxiliar para realizar el trámite en su nombre

Calendario tentativo de pagos enero 2026

Para confirmar la fecha exacta del inicio de pagos de enero 2026, se recomienda esperar la publicación del calendario oficial por parte de la Secretaría del Bienestar o su titular, Ariadna Montiel, a través de sus canales oficiales o durante "La Mañanera del Pueblo". En cuanto se dé a conocer información, se actualizará esta nota.

Fecha de depósito | Letra inicial

Lunes 5 de enero | A

Martes 6 de enero | B

Miércoles 7 de enero | C

Jueves 8 de enero | C

Viernes 9 de enero | D, E, F

Lunes 12 de enero | G

Martes 13 de enero | G

Miércoles 14 de enero | H, I, J, K

Jueves 15 de enero | L

Viernes 16 de enero | M

Lunes 19 de enero | M

Martes 20 de enero | N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero | P, Q

Jueves 22 de enero | R

Viernes 23 de enero | R

Lunes 26 de enero | S

Martes 27 de enero | T, U, V

Miércoles 28 de enero | W, X, Y, Z

